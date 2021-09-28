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«Магнит» достиг показателя в 50 тысяч онлайн-заказов в сутки

Компания «Магнит» достигла показателя в 50 тысяч онлайн-заказов в сутки. Рекорд по количеству заказов зафиксирован 26 сентября 2021 года. «Юбилейной» стала покупка в мини-дарксторе в Москве на сумму 1 974 рубля.

На конец июня «Магнит» обрабатывал только 15 тыс. заказов в сутки. Всего сервисы онлайн-коммерции розничной сети охватывают свыше 2 000 магазинов в 62 регионах и 106 городах. 61% выручки онлайн-проектов доставки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Количество заказов активно растет: по итогам трех последних месяцев в среднем на 6-7% каждую неделю. Средний чек заказа на конец второго квартала составлял 1 200 рублей, что примерно в 3,4 раза превышает аналогичный показатель в магазинах у дома (353 руб. во 2 квартале 2021 г.). Крупнейшим по продажам и наиболее динамично растущим сегментом является экспресс-доставка, которая предполагает доставку в течение одного часа.

«Магнит» начал тестировать сервисы онлайн-коммерции во второй половине прошлого года: собственные и партнерские — с «Яндекс.Едой», Delivery Club, «Сбермаркетом» и Wildberries. Собственный сервис в приложении «Магнит Доставка» был запущен в ноябре 2020 года и сегодня работает в 63 населенных пунктах. Для обработки интернет-заказов Компания открыла c начала года в Москве 11 мини-дарксторов (работающие лишь на доставку магазины, dark stores). К концу года розничная сеть намерена довести общее число дарксторов в столице до 20.

Ожидается, что к концу 2021 года сервисы e-commerce «Магнита» будут охватывать свыше 4000 магазинов всех форматов.

«За довольно короткий срок нам удалось достичь хороших результатов в e-commerce. Еще в декабре 2020 года ежедневое число заказов было на уровне 7 000, а уже к сентябрю текущего года мы увеличили этот показатель более чем в 6 раз. Основной рост мы видим в регионах, где конкуренция не столь высока, как в Москве и Санкт-Петербурге, в результате чего во многих регионах нам удалось достаточно быстро занять лидирующие позиции. Сегодня мы активно масштабируем эффективные партнерства с ведущими игроками рынка foodtech, уделяя при этом большое внимание и развитию собственного сервиса доставки».

Андрей Лукашевич, директор по электронной коммерции сети «Магнит»

Автор: Анна
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