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Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах

Компания «Магнит» и Delivery Club объявляют о запуске сервиса экспресс-доставки из торговых точек ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске.

В ближайшее время возможность заказать продукты из розничной сети также появится и у жителей Санкт-Петербурга. К концу октября 2020 года число городов, где заработает доставка, достигнет 17-ти, а количество магазинов — 200. До конца ноября 2020 года в общей сложности к сервису Delivery Club будут подключены магазины «Магнит» в более чем 60-ти городах России. Пользователям приложения Delivery Club будут доступны около 5000 товарных позиций торговых точек «у дома», включая непродовольственные товары. Время доставки составляет 30-45 минут.

Экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что состав корзины клиентов Delivery Club, заказывающих товары в «Магните», практически не отличается от их покупок в офлайн-магазинах ритейлера. Самыми популярными стали товары категории фреш (фрукты и овощи), а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб. Чаще всего пользователи заказывали бананы, огурцы, картофель, хлебобулочные изделия и репчатый лук.

Пользователи Delivery Club делают в «Магните» большие заказы, сопоставимые с обычным походом в магазин: в среднем около 10-12 товаров в корзине. Интересно, что уже сформировалась аудитория постоянных пользователей доставки из торговых точек «Магнит». В среднем они делают по 7-8 заказов в месяц.

«Мы рады, что первый покупательский отклик демонстрирует востребованность нашего совместного сервиса. Мы продолжим тиражировать доставку и параллельно анализировать бизнес-процессы, чтобы при необходимости улучшать и актуализировать услугу. Запуск сервиса в регионах — важный шаг, который позволит предложить нашим потребителям в самых разных локациях новый канал взаимодействия с компанией и современный формат покупок повседневных товаров», — комментирует заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Благодаря нашей логистической экспертизе и широкой географии работы „Магнита“ уже совсем скоро жители десятков городов России получат доступ к быстрой доставке продуктов через приложение и сайт Delivery Club, что стало особенно актуально в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Наша высокая скорость доставки и большой ассортимент сети магазинов „Магнит“ позволяют предложить пользователям быструю доставку всех необходимых продуктов и товаров первой необходимости на дом для всей семьи», — комментирует операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

Автор: Анна
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