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«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики

«Магнит» и Delivery Club запустили сервис экспресс-доставки из сети магазинов «Магнит Косметик». Курьеры Delivery Club уже доставляют товары из магазинов «Магнит Косметик» в Краснодаре и Екатеринбурге. В 2021 году доставка будет также доступна в Москве, Санкт-Петербурге и всех крупных городах присутствия сети. Время доставки составляет 30-45 мин. Минимальной стоимости заказа нет, стоимость доставки варьируется в зависимости от суммы заказа: чем сумма больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной при заказе от 699 рублей.

Пользователям Delivery Club доступно около 6600 товарных наименований, представленных в магазинах «Магнит Косметик»: уходовая и декоративная косметика, бытовая химия, а также товары для дома. Товары будут доставляться в соответствии со всеми требованиями российского законодательства. Специально для них Delivery Club разработал отдельные герметичные сумки, которые курьеры могут носить как отдельно, так и внутри своих рюкзаков.

«Магнит Косметик» стал первым специализированным партнером Delivery Club в направлении доставки косметики. Ранее эта категория товаров была доступна пользователям только в ассортименте подключенных к сервису продовольственных сетей магазинов.

Для «Магнита» это также первый шаг в развитии доставки из этого формата магазинов. До этого доставка из сети «Магнит Косметик» не осуществлялась.

«Магнит Косметик» — один из наиболее успешных и востребованных форматов нашей компании. Мы рады с помощью Delivery Club предложить нашим покупателям новый удобный сервис, который сделает «Магнит Косметик» еще ближе к клиентам и усилит его позиции на рынке. Экспресс-доставка уходовой и декоративной косметики, которую можно заказать вместе с широким ассортиментом товаров для дома и бытовой химии, сегодня является уникальной услугой в российской рознице, поэтому мы уверены в успехе этого проекта. «Магнит» продолжит активно наращивать свое присутствие в e-commerce, чтобы сформировать удобную экосистему цифровых и офлайновых предложений для покупателей«, — комментирует заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен.

«По итогам почти года работы в сфере доставки продуктов питания мы видим, что большой популярностью у клиентов сервиса пользуются категории сопутствующих товаров. Их основной ассортимент представлен в продовольственных сетях, однако интерес к ним намного шире. Именно поэтому в августе 2020 года мы запустили доставку товаров для животных, а сейчас запускаем доставку косметики. Наше сотрудничество с „Магнитом“ в сфере e-grocery показывает высокие результаты, и мы рады, что теперь будем развивать вместе еще один сегмент доставки. Доставка из „Магнит Косметик“ — новый продукт для российского рынка электронной коммерции. Ранее получить косметику из специализированных магазинов всего за полчаса было невозможно», — комментирует главный исполнительный директор по foodtech «О2О Холдинг» (совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) Гюванч Донмез.

«Магнит Косметик» является наиболее быстрорастущим форматом розничной сети «Магнит». За 9 месяцев 2020 года его выручка увеличилась на 24% и составила 97,3 млрд рублей, показатель LFL продаж увеличился на 10,3%. По итогам 3 квартала 2020 года доля формата дрогери в розничных продажах «Магнита» выросла до 9,4%. На конец 3 квартала 2020 года в 65 регионах России действовало около 6 000 магазинов «Магнит Косметик».

Автор: Анна
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