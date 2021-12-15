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«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов за 30 минут

Торговая сеть «Магнит» совместно с Delivery Club объявляет о запуске экспресс-доставки продуктов за 30 минут. До конца 2021 года сервис появится в 9 городах и охватит более 1 000 магазинов Компании. Сейчас услуга доставки товаров в течение получаса из магазинов «Магнит» доступна жителям Тюмени, Курска, Омска, Брянска и Тамбова. В ближайшее время будут подключены Москва, Воронеж, Самара и Смоленск, а в следующем году партнёры планируют ещё расширить географию доставки. Пользователям приложения Delivery Club доступен ассортимент, насчитывающий около 5000 товаров из магазинов «Магнит».

Компании тестировали сервис доставки за 30 минут в Тюмени, пилот продемонстрировал сильные результаты, после этого было принято решение масштабировать услугу. Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки на текущий момент составляет 99 рублей, а если сделать заказ на определенную сумму (499 рублей в регионах и 699 рублей в Москве), доставка будет бесплатной. Если заказ немного задержится и будет доставлен дольше, чем за 30 минут, Delivery Club подарит промокод на следующую покупку. Все заказы доставляются бесконтактно: курьер в маске и перчатках кладет пакеты и отходит на безопасное расстояние, пока клиент забирает заказ.

«Вместе с партнерами мы запускаем доставку за 30 минут в самый высокий сезон, перед Новым годом, когда пользователям особенно важно, получить оперативно то, что они хотят. Мы видим, что экспресс-доставка – это сегмент, который сейчас активно растет и развивается, и продолжаем укреплять лидерские позиции в регионах в части предложения покупателям такой услуги», – комментирует член правления, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит» Андрей Лукашевич.

«Мы видим, насколько востребованной становится экспресс-доставка продуктов — пользователи всё чаще делают заказы под конкретную потребность или обстоятельства. Мы рады, что нам удаётся эффективно совмещать сильные стороны Delivery Club и сети «Магнит»: надёжную доставку за 30 минут и широкий ассортимент по доступным ценам. Я уверен, что наш проект позволит сделать сервис более массовым и будет мотивировать всё больше покупателей заказывать продукты онлайн», – рассказал директор направления доставки из магазинов Delivery Club Дмитрий Бензорук.

Ранее «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку от 30 до 45 минут из более чем 2 500 магазинов Компании в свыше 90 городах России. Самыми популярными товарами у покупателей являются базовые продукты питания: овощи, фрукты, а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб.

В настоящее время общее число заказов в рамках собственных и партнерских сервисов онлайн-коммерции «Магнита» достигает 70 тысяч в сутки. Совокупный оборот этих сервисов в последнюю неделю октября 2021 года превысил 1% общей выручки Магнита.

Автор: Анна
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