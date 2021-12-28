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«Магнит» и «Гастроном» будут развивать совместную медиаплатформу о еде

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Продукты питания

Торговая сеть «Магнит» и одно из ведущих российских кулинарных медиа объединили свои усилия для развития цифровой медиаплатформы о еде и здоровом образе жизни. Такое партнерство позволит «Магниту» привлечь новую аудиторию и повысить эффективность коммуникаций с покупателями, а в перспективе стать дополнительным источником трафика в e-commerce и офлайн магазины ритейлера.

Основой медиаплатформы станет сайт https://www.gastronom.ru/, а также одноименные паблики в социальных сетях и каналы в мессенджерах, общая уникальная месячная аудитория которых на конец 2021 года составляла 18 млн человек. Сегодня эти ресурсы содержат более 600 тыс. единиц контента, в первую очередь рецептов, гидов, инструкций и мастер-классов, созданных на основе традиций, вкусов и интересов российских потребителей.

В рамках партнерства на медиаплатформе планируется внедрить новые сервисы, форматы контента и способы коммуникации с аудиторией, а также расширить охват за счет запуска новых тематик, в том числе, в области физического и ментального здоровья, ухода за собой и красоты, путешествий и хобби. 20-летний опыт и компетенции команды «Гастронома» будут использованы для развития и других каналов коммуникаций «Магнита» с клиентами. «Гастроном» усилит редакцию собственного печатного журнала компании для покупателей «Мой Магнит», а также будет создавать оригинальный тематический контент для мобильного приложения «Магнит» и пабликов ритейлера в социальных сетях.

«Одна из наших ключевых миссий как ритейлера — всегда быть рядом с покупателями и помогать им улучшать жизнь каждый день. Качественные продукты, разнообразное и сбалансированное питание являются основной здорового образа жизни. Мы хотим вдохновлять наших покупателей менять к лучшему свои привычки в еде, в уходе за собой и своими близкими, а в перспективе — трансформировать это в лояльность и уникальный покупательский опыт. „Гастроном“ с его многомиллионной аудиторией и экспертизой в еде видится нам логичным и эффективным партнером на этом пути».

Ян Дюннинг, президент, генеральный директор розничной сети «Магнит»

«В последние годы мы искали стратегического партнера, с которым у нас совпадает видение на будущее рынка и ценности, который активно развивается в сфере диджитал и планирует создание вокруг клиентов собственной экосистемы сервисов, включающей медиа. Мы нашли такого партнера в лице „Магнита“. Я уверена, что совместное развитие медиаплатформы „Гастроном“ позволит не только вывести ее на качественно новый уровень, но и, что важнее, поможет людям изменить их жизнь к лучшему».

Наталья Чернышова, сооснователь «Гастронома»

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Компании и сервисы: Магнит
Автор: Elvira
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