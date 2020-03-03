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«Магнит» и Mail.ru Group оценят влияние digital-кампаний на покупки в офлайне

Компания «Магнит» и Mail.ru Group стали партнерами по развитию маркетинговых технологий и О2О-аналитики. Теперь рекламодатели смогут таргетировать digital-кампании на аудиторию «Магнита» и оценивать их влияние на продажи в магазинах сети. Интернет-холдинг стал первым рекламным партнером ритейлера в области таргетирования и атрибуции digital-кампаний.

Рекламодатели смогут получить доступ к обезличенным данным «Магнита» в маркетплейсе внешних аудиторных сегментов myTarget. Интеграция данных «Магнита» с маркетинговыми технологиями Mail.ru Group расширит возможности таргетирования рекламы и атрибуции офлайн-конверсий, а также повысит эффективность digital-кампаний.

Ритейлер сможет дополнительно сегментировать аудиторию по более узким характеристикам: по особенностям покупательского поведения и предпочтениям, в том числе по покупкам отдельных категорий товаров и брендов, по форматам посещаемых магазинов и другим параметрам. Благодаря этому у рекламодателей будет возможность таргетировать кампании на самые релевантные группы пользователей. Также клиенты смогут контролировать изменение спроса на продукты в зависимости от настроек таргетирования и выбора креативов.

Атрибуция рекламы с программой лояльности «Магнита» поможет оценить влияние digital-кампаний на покупательскую активность пользователей в магазинах сети, измерить ROI и повысить эффективность интернет-продвижения.

Магазины сети «Магнит» есть почти в четырех тысячах населенных пунктов по всей стране, а программой лояльности регулярно пользуются уже 25 миллионов человек. В пилотных регионах доля чеков с использованием карты лояльности составляет 46%, а доля в продажах достигает 64%.

«Благодаря партнерству с „Магнитом“ — одним из лидеров рынка ритейла в России — мы расширяем возможности маркетинговой экосистемы. Бренды смогут анализировать, как кампании, таргетированные на клиентов „Магнита“, влияют на продажи в магазинах сети по всей стране, и оценивать вес канала в общей стратегии бизнеса. Атрибуция O2O-конверсии по программе лояльности ритейлера — это еще один шаг в развитии омниканальности наших инструментов и дополнительная возможность сделать кампании более эффективными и персонализированными», — прокомментировала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group.

«Совместно с Mail.ru Group мы предложили брендам качественно другой уровень коммуникации с покупателями: персонализированный, измеримый, сквозной. Это маркетинг, основанный на данных, который позволяет прицельно взаимодействовать с любой аудиторией, оценивать эффективность на всех этапах, вплоть до визита и покупки, в максимально детальном разрезе проводить десятки тестов и оптимизировать маркетинговое предложение. Мы рассчитываем, что наше совместное решение станет новым стандартом работы в цифровом маркетинге для FMCG-производителей», — отметил директор департамента аналитики и управления данными сети «Магнит» Артем Алексеев.

Автор: Анна
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