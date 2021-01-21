«Магнит» и NCR стали стратегическими партнерами

Розничная сеть «Магнит» подписала стратегическое партнерство с американской компанией NCR — одним из ведущих поставщиков продуктов, решений и услуг для розничных сетей, банковской, финансовой, медицинской отраслей в мире. Сотрудничество подразумевает приоритетное пилотирование инновационных технологий, выходящих на российский рынок. Это позволит розничной сети продолжить оснащение объектов современными техническими решениями для повышения эффективности работы магазинов и лояльности покупателей, а также первой тестировать внедрять инновационные продукты.

В рамках долгосрочного партнерства, рассчитанного на пять лет, компании будут обмениваться информацией и участвовать в разработке эксклюзивных продуктов и решений, направленных на повышение операционной эффективности «Магнита». Также NCR будет заранее информировать о выходе новой продукции и решений на российский рынок, а также приоритетно предоставлять оборудование на тестирование.

Сотрудничество позволит «Магниту» получить доступ ко всей продуктовой линейке партнера и максимально использовать ее. Среди потенциально интересного ритейлеру оборудования — кассы и киоски самообслуживания, системы самостоятельного сканирования товаров, системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а также программное обеспечение, в частности, для обработки онлайн-заказов.

В рамках партнерства розничной сети доступны опция Try&Buy, за счет которой компания сможет подбирать наиболее эффективнее для себя решения, и Trade-in. Это упростит запуск и интеграцию передовых технологий, а также обновление существующих. Также партнер готов предлагать разновидности своего оборудования как сервис HaaS (предоставление аппаратной серверной инфраструктуры из облака.

«NCR обладает огромной экспертизой в области автоматизации ритейла и является мировым лидером в развитии инновационных технологий, используя новые подходы с учетом последних розничных трендов. В прошлом году компания эксклюзивно предоставила нам кассы-трансформеры, которые мы внедрили и тестируем в новом магазине „у дома“ для больших городов в Москве. С помощью партнерства мы рассчитываем улучшить покупательский опыт и сделать наш бизнес еще более эффективным», — прокомментировал заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.