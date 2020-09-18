«Магнит» и «Ромир» стали партнёрами по изучению потребителей

Сеть розничных магазинов «Магнит» и холдинг «Ромир» заключили технологическое партнерство по изучению потребителей. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Партнерство реализовано на базе двух технологий: DMP (Data Management Platform) от «Магнит» и потребительской панели Romir Consumer Scan Panel от «Ромир». DMP агрегирует базы данных реальных покупателей из исследовательской панели.

В рамках проекта аудитории ритейлера автоматически подгружаются с аудиториями участников потребительской панели «Ромир».

«Коллаборация систем данных «Магнит» и «Ромир» на базе DMP позволит получать данные для поcтроения маркетинговых коммуникаций, ориентированных на аудиторию, сформированную не на основании клейма, а на базе данных фактического покупательского поведения, подтвержденного реальными чеками потребителей», — говорит директор по аналитике и управлению данными «Магнита» Фабиан Шефер.

DMP «Магнита» представляет собой распределенную платформу, которая предоставляет маркетологам доступ к обезличенным структурированным данным аудиторий розничной сети и партнеров платформы. Платформа аккумулирует данные о 60 млн активных покупателях магазинов сети и партнеров ритейлера.

Скан-панель домохозяйств Romir Consumer Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков и участвуют в анкетировании и онлайн-опросах. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.