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«Магнит» и «Союзмультфильм» создали коллекцию легендарных героев мультфильмов

Розничная сеть «Магнит» и киностудия «Союзмультфильм» запустили акцию «Мультяши «Вместе творим волшебство». С 3 ноября покупателям доступны эксклюзивные подарочные наборы с героями из мультфильмов «Простоквашино», «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Ну, Погоди!», «Чебурашка», «Как Львёнок и Черепаха песню пели», «Возвращение блудного попугая».

В набор входят сразу два известных героя, а также елочный шар. По условиям акции, за каждые полные 250 рублей в чеке в торговых точках «у дома» и «Магнит Аптеках» и за каждые полные 500 рублей в супермаркетах «Магнит Семейный», суперсторах «Магнит Экстра» и «Магнит Косметик» покупателям будут вручаться бумажные наклейки «Магнитики» и цифровые – при предъявлении карты лояльности. Кроме того, при покупке товаров-спонсоров можно будет получить дополнительные наклейки. Информация об этом размещена на специальных ценниках, плакатах и каталогах в магазинах. При накоплении десяти наклеек предоставляется скидка на набор.

Помимо этого, покупатели могут приобрести интерактивную книгу «В новый год с новыми сказками!». Здесь представлены различные истории, праздничные игры и задания, а также необычные рецепты, например, новогодний торт от Чебурашки. А в специальном мобильном приложении с помощью AR-технологии пользователи смогут «оживить» любимых персонажей и послушать аудио-сказки.

Акция продлится до 1 февраля 2022 года. Также в период акции будут разыграны различные призы, главный из которых – посещение СоюзМультПарка на ВДНХ в Москве, а также студии «Союзмультфильма» с возможностью озвучить персонажа из анимационного сериала «Крутиксы».

«Многие из нас выросли на советских мультфильмах, а сегодня – с большим удовольствием показывают своим детям. Старые добрые советские мультфильмы научили нас дружбе и взаимопомощи, храбрости и отваге, понимать хорошее и плохое – поэтому они всегда будут актуальны. Уверен, у каждого есть свой любимый герой, который обязательно найдется в нашей коллекции и подарит семейные теплоту и уют», – прокомментировал директор по маркетингу сети «Магнит» Павел Локшин.

«Для нашей киностудии это, безусловно, знаковая акция: впервые одна из крупнейших в России розничных сетей организует масштабную активность, в основу которой легли легендарные отечественные мультфильмы. Уверен, собрать коллекцию наших невероятно обаятельных, ярких персонажей захочется не только детям, но и их родителям, которые будут рады новой встрече с любимыми героями», – рассказал коммерческий директор киностудии «Союзмультфильм» Владимир Чибисов. 

Автор: Анна
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