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«Магнит» и Wildberries расширяют сотрудничество в сфере логистики

Компания Магнит» и онлайн-ритейлер Wildberries расширяют сотрудничество. Компании запустили экспресс-доставку продуктов из магазинов у дома в новых регионах, а также самовывоз алкогольных напитков.

В июле 2021 г. компании запустили совместный пилотный проект по экспресс-доставке из магазинов у дома в Краснодаре. Теперь оформить заказ в мобильном приложении и на сайте Wildberries могут жители еще четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Самары.

Ассортимент «Магнита» доступен в отдельном shop-in-shop в приложении и на сайте Wildberries. Заказать можно до 4000 самых популярных товаров – молочную и мясную продукцию, полуфабрикаты, бакалею, фасованные фрукты и овощи, соки и воды, чай, кофе, товары для дома, ухода, домашних животных и др. Для жителей Москвы доступен расширенный ассортимент дарксторов «Магнит».

Стоимость доставки составляет 99 рублей, а при заказе от 499 руб. – бесплатная. Доставка осуществляется в течение 90 минут.

Кроме того, «Магнит» и Wildberries запустили пилотный проект по самовывозу алкоголя в Краснодаре. Выбрать товары и оформить заказ можно на сайте Wildberries. Для заказа в shop-in-shop «Магнита» доступны около 1600 позиций алкогольной продукции, получить его можно самостоятельно уже через час. Оплата осуществляется на кассе магазина после подтверждения возраста покупателя.

«Мы довольны результатами пилотного проекта в Краснодаре, поэтому приняли решение расширить наше сотрудничество с крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сегодня в общей сложности к заказу через Wildberries  мы подключили около 70 магазинов у дома в пяти регионах, а в 2022 г. мы планируем масштабирование и на другие города. Еще одним важным шагом в совместной работе с маркетплейсом стала услуга по самовывозу алкогольной продукции. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться спросом у покупателей», – прокомментировал директор по электронной коммерции сети «Магнит» Андрей Лукашевич.

«Мы продолжаем развивать Wildberries как удобную платформу для малого и крупного бизнеса, открывая российским предпринимателям новые возможности для роста их продаж и выхода на широкую аудиторию. В Москве и Санкт-Петербурге малый бизнес и представители фермерских хозяйств уже более полугода доставляют свою продукцию благодаря сотрудничеству с Wildberries. Партнерство же с такой крупной розничной сетью, как Магнит, позволит расширить ассортимент продуктов по доступным ценам», – отмечают в пресс-службе Wildberries.

Автор: Анна
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