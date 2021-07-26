«Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов

Компания «Магнит» объявляет о начале сотрудничества с онлайн-ритейлером Wildberries. Компании запустили пилотный проект экспресс-доставки товаров из магазинов у дома в Краснодаре. «Магнит» впервые представил свой ассортимент на крупнейшем маркетплейсе, а для Wildberries — это выход в новый регион в сегменте экспресс-доставки продуктов питания.

Выбрать товары, оформить заказ и оплатить его можно в мобильном приложении и на сайте Wildberries. Ассортимент «Магнита» будет доступен в отдельном shop-in-shop. Сборку и доставку осуществляет «Магнит» с помощью партнерской курьерской службы. Для заказа доступны до 5 000 товаров — бакалея, молочная и мясная продукция, упакованные фрукты и овощи со стандартным весом, полуфабрикаты, чай, кофе, соки и воды, самые востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и др. Доставка бесплатная от 499 рублей и на старте проекта будет осуществляется в течение 90 минут, а в последствии сократится до одного часа.

В рамках пилотного проекта на базе магазинов у дома в Краснодаре компании планируют изучить отклик покупателей, после чего будет приниматься решение о масштабировании в других регионах.

«Сотрудничество с Wildberries позволит нам сделать еще один шаг в развитии e-commerce, привлечь новых клиентов, повысить лояльность и частоту контактов с розничной сетью ее покупателей. Бизнес-модель маркетплейса сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся в e-commerce, поэтому нам важно присутствовать в этом сегменте. Пилотный проект в Краснодаре позволит синхронизировать наши бизнес-процессы и технологии, и в случае позитивного отклика покупателей, масштабировать проект на более широкую географию», — прокомментировал президент, генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг.

«Wildberries активно развивает сервис экспресс-доставки продуктов питания, с мая он работает в Москве, а с июля мы запустили его и в Краснодаре. Для нашей компании Краснодарский край является одним из ключевых регионов, который занимает лидирующие значения по числу покупателей и объемам продаж селлеров. Как и „Магнит“, мы активно работаем с локальными поставщиками. Благодаря совместному проекту местные производители, среди которых немало небольших фермерских хозяйств, получат возможность значительно расширить аудиторию своих покупателей через онлайн-ритейл», — говорит основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

В настоящее время «Магнит» развивает ряд онлайн-проектов — как самостоятельно, так и с партнерами. На конец I квартала 2021 года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. Около 60% выручки онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно «Магнит» выполняет около 9 500 заказов. Средний чек заказа в приложении «Магнит Доставка» составляет около 1 400 рублей, что почти в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в I квартале 2021 г.).

В 2021 году Компания планирует нарастить онлайн-продажи, подключив к сервисам e-commerce не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.

Wildberries развивает продажи продуктов питания еще с 2018 г. Сегодня эта категория является одной из наиболее динамично растущих у онлайн-ритейлера: в 1 квартале 2021 г. ее оборот по России вырос более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в Краснодарском крае — почти в 4 раза.

В Москве с мая 2021 г. Wildberries запустил экспресс-сервис доставки скоропортящихся и замороженных продуктов питания, с июля — готовых блюд от ресторанов столицы. Благодаря подключению новых партнеров, в том числе и в регионах страны, ассортимент и география работы сервиса будут и дальше активно расти.