«Магнит» и X5 Retail Group начнёт продавать товары без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» приняли решение обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Инициатива направлена на поддержку социально незащищенных групп покупателей в период сложной эпидемиологической ситуации в стране. Каждая торговая сеть определит перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены», которые будут предложены покупателям без торговой наценки - по цене их приобретения у производителей.

Лидеры российского розничного рынка рассчитывают на поддержку со стороны производителей и поставщиков, конструктивная позиция которых позволит усилить эффект от этой инициативы. Х5 Retail Group и «Магнит» приглашают все розничные компании любых форматов присоединиться к инициативе.

«Текущая ситуация побуждает нас принять специальные меры поддержки покупателей. Товары «первой цены» жизненно важны для социально незащищенных групп населения, о которых мы должны позаботиться в первую очередь. Мы надеемся, что наша совместная инициатива найдет отклик среди наших поставщиков и оптовые цены на эти товары будут также минимальны", - заявил CEO Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.