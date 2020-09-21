«Магнит» и X5 Retail Group возглавили рейтинг крупнейших частных работодателей России

Рейтинг крупнейших частных работодателей России возглавили ритейлеры — «Магнит» и X5 Retail Group. По информации Forbes, на каждом из предприятий занято более 300 тыс. человек. По численности сотрудников компании уступают только «Газпрому» и «Роснефти» — по данным на 2019 год, в компаниях работало 473,8 тыс. и 334,6 тыс. человек соответственно.

Третье и четвертое места в рейтинге крупнейших частных работодателей заняли «Лукойл» и «Сургутнефтегаз»: у каждой компании более 100 тыс. сотрудников. На пятом месте расположилась еще одна розничная сеть — «Красное и Белое».

«Магнит» сохранял лидерство по объему продаж в российском продуктовом ритейле до конца 2016 года, после чего его по обороту обогнала X5 Retail Group. В феврале 2018 года X5 Retail Group обогнала «Магнит» и по рыночной капитализации. По данным за 2019 год, выручка X5 Retail Group составила 1,734 трлн руб., «Магнита» — 1,368 трлн руб.

Ранее «Магнит» объявил о технологическом партнерстве с исследовательским холдингом «Ромир». Компании объединят DMP «Магнита» и потребительскую панель Romir Consumer Scan Panel для изучения поведения покупателей.