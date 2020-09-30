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«Магнит» и Яндекс.Еда стали партнерами

Компании начали тестировать совместный проект по доставке продуктов питания из 10 магазинов «у дома» в Ростове-на-Дону. Клиенты могут сформировать заказ почти из пяти тысяч наименований товаров, среднее время доставки составит 35 минут. По итогам пилотирования планируется поэтапно подключать к сервису торговые точки по всей географии сервиса и розничной сети.

На этапе пилотирования к Яндекс.Еде подключен первый пул магазинов в Ростове-на-Дону, из которых пользователи могут заказать продукты питания и непродовольственные товары: овощи, фрукты, молочную, мясную, рыбную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, бытовую химию, товары для дома, корма для животных и другие. Ограничений по сумме заказа и количеству позиций в корзине нет, цены аналогичны тем, что действуют в физических магазинах.

Оформить покупку можно через приложения Яндекс, Яндекс.Еда и Яндекс Go. Собирают заказы специалисты, обученные Яндекс.Едой, — мастера покупок, в дальнейшем это будут делать также работники розничной сети «Магнит». Все заказы доставляются бесконтактным способом в радиусе 3 км от магазина, что делает процесс обслуживания максимально оперативным.

Проект с сервисом Яндекс.Еда — один из ключевых в направлении развитии омниканальности для «Магнита».

«Мы хотим предложить нашим покупателям комплекс полезных цифровых сервисов, в котором они сами смогут выбрать наиболее удобные для себя. Яндекс. Еда — один из крупнейших игроков в сегменте e-commerce, а в наши оффлайн магазины ежедневно приходят 16 млн покупателей в 65 регионах страны. Синергия экспертизы партнера и наших возможностей как ритейлера может стать новым интересным предложением для покупателей», — прокомментировал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Мы верим в большой потенциал e-grocery. И для начала региональной экспансии с услугой экспресс-доставки продуктов мы объединили усилия с лидером рынка, которого знают и любят покупатели по всей стране. Доставка из магазинов „Магнит“ позволит нашим пользователям заказывать продукты по наиболее привлекательным ценам, а наш партнёр получит доступ к многомиллионной аудитории экосистемы Яндекса, в которую встроен сервис Яндекс.Еда. Этот проект — начало долгосрочного стратегического партнёрства в сфере электронной коммерции», — заявил генеральный директор Яндекс.Еды Дмитрий Масюк.

Автор: Анна
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