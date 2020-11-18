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Логистика RSS

«Магнит» и Яндекс.Еда запустили доставку в 5 новых городах

Сеть магазинов «Магнит» и Яндекс.Еда масштабировали географию совместного проекта по экспресс-доставке продуктов и непродовольственных товаров. К сервису подключились пять новых городов —Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Екатеринбург. С момента запуска пилотного проекта в Ростове-на-Дону, количество подключенных магазинов по всей России выросло в более чем 10 раз и составило 112 торговых точек.

Теперь пользователи смогут заказать на дом товары и продукты, которые привыкли покупать в магазинах «Магнит». В ассортименте представлено порядка пяти тысяч наименований продукции, а среднее время доставки составит 35 минут. Овощи, фрукты, замороженная продукция, мясная и рыбная гастрономия, а также бакалея и непродовольственные товары — все это доступно онлайн по таким же привлекательным ценам, которые действуют в физических магазинах сети.

Ограничений по сумме заказа и количеству позиций в корзине нет, а оформить покупку можно через приложения Яндекс, Яндекс.Еда и Яндекс Go, а также на странице https://eda.yandex.ru/. Собирают заказы специалисты, обученные Яндекс.Едой, — мастера покупок. Все заказы доставляются бесконтактным способом, а небольшие зоны доставки радиусом в несколько километров делают процесс обслуживания максимально оперативным.

До конца ноября «Магнит» и Яндекс.Еда планируют подключить еще 2 новых города — Самару и Нижний Новгород, а до конца года увеличить в более чем 3 раза количество магазинов, из которых осуществляется доставка, в общей сложности — до 500.

Автор: Анна
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