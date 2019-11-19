+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» и Yummy United соберут Детский Совет директоров

Смотрите в каталоге
Магнит
Магнит
Продукты питания

Розничная сеть «Магнит» объявляет о начале партнерства с компанией Yummy United (HK) Ltd., которое предусматривает создание и запуск на российском рынке продуктов питания для детей под брендом Yummy United. В разработке продуктовой линейки примут участие дети сотрудников «Магнита», которые сформируют первый Детский Совет директоров «Yummy United Магнит».

Yummy United – это единственная в мире компания, в деятельности которой активное участие принимают дети. В компании создан постоянно действующий Детский Совет директоров, состоящий из детей в возрасте 8-12 лет. Играя роли директоров, дети изучают, как работает бизнес, как создаются и продвигаются продукты, а также могут влиять на то, что компания для них производит.

В рамках партнерства «Магнит» и Yummy United создадут Детский Совет директоров, в первый состав которого войдут 40 детей сотрудников розничной компании «Магнит» (20 детей в Москве и 20 детей в Краснодаре). Сегодня в «Магните» работает около 300 тыс. человек, более трети из которых имеют детей. Они смогут подать заявку на участие в отборе в первый Детский Совет Директоров до конца ноября и пройти сначала заочный, а затем очный отбор в Москве и Краснодаре. Первое заседание Детского Совета директоров «Yummy United Магнит» запланировано на начало 2020 года. В дальнейшем Детский Совет директоров «Yummy United Магнит» будет открыт для всех детей в возрасте 8-12 лет.

Детский Совет директоров примет участие в разработке продуктовой линейки завтраков и снеков для детей под брендом Yummy United, которая будет эксклюзивно представлена в семье магазинов «Магнит» и позиционироваться в сегменте «Средний+». В рамках специальных программ юные директора примут участие в создании продуктовых и упаковочных решений, дизайна и рекламных коммуникаций бренда.

«Дети – очень важная часть нашего бизнеса. Мы хотим, чтобы, приходя в «Магнит», они всегда могли найти на полке то, что соответствует их ожиданиям, вкусам, восприятию. Поэтому мы решили использовать международный опыт Yummy United и привлечь самих детей к созданию детских продуктов. Пока мы смотрим на это как на эксперимент, но очень надеемся, что нам удастся создать действительно интересную и уникальную линейку детских продуктов питания, не имеющих аналогов на российском рынке, которая будет дифференцировать «Магнит» в глазах покупателя».

Заместитель генерального директора-коммерческий директор «Магнита» Владимир Сорокин

«Партнерство с «Магнитом» – это серьезный шаг и фантастическая возможность для Yummy United. Мы придумали компанию, которой управляют дети и запустили её в Италии, а теперь выходим в Россию. Yummy United одновременно развивается в нескольких странах, но амбиции и возможности вместе с «Магнитом» сложно переоценить. Мы нашли единомышленников и партнеров, с которыми хотим создать в России нечто по-настоящему уникальное».

Сооснователь Yummy United Олег Бериев

Компании и сервисы: Магнит
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

18 ноября / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» подводят первые итоги утилизации техники

«М.Видео» и «Эльдорадо» подводят первые итоги утилизации техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подводит итоги пилота по сбору и утилизации бывшей в употреблении техники в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. С июня обе сети собрали и передали на переработку порядка 135 тонн электронных отходов.

далее →

15 ноября / Комментарии
«Связной» запускает продажу топливных карт

«Связной» запускает продажу топливных карт

Ритейлер «Связной» в партнёрстве с топливным дискаунтером «Бензовоз» объявляет о запуске продаж топливной карты «Бензовоз» в своей сети. «Связной» стал первым ритейлером, который начал продавать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 года в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тысяч карт.

далее →

14 ноября / Комментарии
X5 Retail Group начала тестировать многоразовые мешки для продуктов

X5 Retail Group начала тестировать многоразовые мешки для продуктов

X5 Retail Group запустила пилотный проект по стимулированию покупателей торговой сети «Пятёрочка» к использованию многоразовых мешков для взвешивания и хранения фруктов, овощей и орехов в качестве альтернативы одноразовым пакетам.

далее →

14 ноября / Комментарии
METRO начала выпуск цифровых карт в мессенджерах

METRO начала выпуск цифровых карт в мессенджерах

METRO продолжает упрощать процесс выдачи карты и взаимодействия с клиентами через цифровые каналы коммуникации. Вслед за мобильным приложением компания запустила чат-бот на платформе Viber.

далее →

14 ноября / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: покупатели наушников отказываются от проводов

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: покупатели наушников отказываются от проводов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на наушники по итогам трёх кварталов 2019 года. Российский рынок увеличился на 8% в штуках и 57% в деньгах до 15 млн наушников на сумму 23,6 млрд руб. С беспроводным соединением продаётся уже каждая четвертая пара наушников.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!