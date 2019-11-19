«Магнит» и Yummy United соберут Детский Совет директоров

Розничная сеть «Магнит» объявляет о начале партнерства с компанией Yummy United (HK) Ltd., которое предусматривает создание и запуск на российском рынке продуктов питания для детей под брендом Yummy United. В разработке продуктовой линейки примут участие дети сотрудников «Магнита», которые сформируют первый Детский Совет директоров «Yummy United Магнит».

Yummy United – это единственная в мире компания, в деятельности которой активное участие принимают дети. В компании создан постоянно действующий Детский Совет директоров, состоящий из детей в возрасте 8-12 лет. Играя роли директоров, дети изучают, как работает бизнес, как создаются и продвигаются продукты, а также могут влиять на то, что компания для них производит.

В рамках партнерства «Магнит» и Yummy United создадут Детский Совет директоров, в первый состав которого войдут 40 детей сотрудников розничной компании «Магнит» (20 детей в Москве и 20 детей в Краснодаре). Сегодня в «Магните» работает около 300 тыс. человек, более трети из которых имеют детей. Они смогут подать заявку на участие в отборе в первый Детский Совет Директоров до конца ноября и пройти сначала заочный, а затем очный отбор в Москве и Краснодаре. Первое заседание Детского Совета директоров «Yummy United Магнит» запланировано на начало 2020 года. В дальнейшем Детский Совет директоров «Yummy United Магнит» будет открыт для всех детей в возрасте 8-12 лет.

Детский Совет директоров примет участие в разработке продуктовой линейки завтраков и снеков для детей под брендом Yummy United, которая будет эксклюзивно представлена в семье магазинов «Магнит» и позиционироваться в сегменте «Средний+». В рамках специальных программ юные директора примут участие в создании продуктовых и упаковочных решений, дизайна и рекламных коммуникаций бренда.

«Дети – очень важная часть нашего бизнеса. Мы хотим, чтобы, приходя в «Магнит», они всегда могли найти на полке то, что соответствует их ожиданиям, вкусам, восприятию. Поэтому мы решили использовать международный опыт Yummy United и привлечь самих детей к созданию детских продуктов. Пока мы смотрим на это как на эксперимент, но очень надеемся, что нам удастся создать действительно интересную и уникальную линейку детских продуктов питания, не имеющих аналогов на российском рынке, которая будет дифференцировать «Магнит» в глазах покупателя». Заместитель генерального директора-коммерческий директор «Магнита» Владимир Сорокин