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«Магнит Косметик» обогнала «Л'Этуаль» по продажам косметики и парфюмерии

«Магнит Косметик» впервые смогла обойти конкурента — «Л'Этуаль» — по размерам выручки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг INFOLine. В предыдущие 15 лет лидером в сегменте специализированной косметической розницы была «Л’Этуаль».

В прошлом году выручка сети «Л'Этуаль» составила 82,5 млрд рублей, тогда как у «Магнит Косметик» — 91,6 млрд рублей. Рост прибыли у сетей составил, соответственно, 3% и 16%. На третьем месте расположился ритейлер «Рив Гош», который за год смог увеличить выручку всего лишь на 1% и добраться до суммы в 37 млрд рублей.

Сети формата дрогери (помимо косметики и парфюмерии продают бытовую химию и хозтовары) находятся в стадии агрессивного роста. Крупнейшие представители этого сегмента — «Магнит Косметик» и «Улыбка радуги». Парфюмерно-косметические сети, наоборот, прошли стадию активного роста, пояснил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain&Company Ирина Куликова предполагает, что формат дрогери получил активное развитие за счет наличия сети «Магнит Косметик». Эта компания также имеет особые привилегии — она может пользоваться логистикой и договорами с поставщиками, которые работают с продуктовым «Магнитом».

Это все позволяет «Магнит Косметик» постоянно открывать новые точки. Например, в 2018 году у сети появился 731 новый магазин и таким образом их число достигло 4,5 тысяч.

Автор: Анна
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