«Магнит» масштабирует проект пекарен в магазинах у дома

Торговая сеть «Магнит» объявляет о расширении ассортимента магазинов у дома свежей выпечкой собственного производства в первом квартале 2022 г. На первом этапе пекарни появятся в 100 объектах в разных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Центральной России, на Юге и в Сибири, до конца 2022 года число торговых точек планируется кратно увеличить.

Это позволит повысить средний чек и трафик магазинов. В прошлом году «Магнит» уже запустил пилотный проект в 21 магазине Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Краснодара и других городов. В таких точках продажи выпечки выросли в 2-3 раза, а трафик увеличился на 6-7%. В 100 «Магнитах» у дома покупателям предложат круассаны, хот-доги, слойки, свежий хлеб и другую выпечку, включая комбо-наборы, также в части торговых точек будут доступны различные виды кофе с собой.

В зависимости от особенностей расположения объектов «Магнит» дифференцирует ассортимент пекарен, насчитывающий от 22 до 44 позиций. На ассортимент также будут влиять покупательский, пешеходный и автомобильный трафик и конкурентное окружение. В магазинах будет установлено современное оборудование для пекарен, готовить хлеб и выпечку будут профессиональные технологи.

Для каждой торговой точки специалисты подберут индивидуальное время производства продукции. Например, если рядом находятся офисы и деловые центры, то изготавливать выпечку будут утром, чтобы работники успели перекусить. Если район относится к спальному, то хлеб и другие позиции будут выпекать после обеда и ближе к вечеру.

Контроль качества будет осуществляться с помощью телеметрического управления: все оборудование будет подключено к системе, позволяющей дистанционно отслеживать процессы в реальном времени. Отделы с выпечкой будут выделены визуально в торговом зале и расположены так, чтобы посетители сразу видели их при входе и могли быстро совершить покупку. Для экономии клиентского времени будут установлены кассы самообслуживания.

«Мы видим покупательский запрос на еду Grab&Go — это готовые блюда, которые легко и удобно взять с собой и сразу перекусить, например, по пути на работу. Открытие отделов с выпечкой позволит сделать наши магазины дополнительными центрами притяжения и предложить клиентам больше полезных и востребованных сервисов». Руслан Исмаилов заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит»