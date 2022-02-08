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«Магнит» начал начислять бонусы на заказы через суперапп Яндекс GO

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Магнит
Магнит
Продукты питания

Розничная сеть впервые интегрировала свою программу лояльности в партнерский сервис доставки. На первом этапе пользователи будут получать бонусы от ритейлера при заказе продуктов из «Магнита» через суперапп Яндекс Go, а в ближайшее время такие заказы станут доступны в отдельном приложении Яндекс.Еды.

Для того, чтобы получать бонусы, пользователю при оформлении заказа достаточно будет указать номер карты лояльности «Магнит» в специальном поле. Розничная сеть начислит бонусы после доставки и оплаты заказа. Яндекс пришлет пользователю push-уведомление о количестве начисленных бонусов на карту лояльности «Магнит».

Потратить бонусы можно будет при покупке на кассах в розничных магазинах «Магнит». Основной особенностью программы лояльности «Магнита» является возможность получать и тратить бонусы во всех форматах сети. При этом 1 бонус равен 1 рублю. Бонусами можно оплачивать до 100% стоимости товаров.

«Продажи „Магнита“ в онлайне растут серьезными темпами и уже превышают 1% выручки. Мы хотим дать людям в онлайне тот же опыт, что и в офлайне. Одна из важных частей этого опыта — программа лояльности. Яндекс стал первым партнёром, при заказе в котором будут начисляться бонусы „Магнита“. Клиентам станет ещё удобнее дополнять свой офлайновый опыт онлайном. В дальнейшем мы интегрируем нашу программу лояльности и в другие партнёрские сервисы»

Директор по цифровому маркетингу сети «Магнит» Евгений Николаев.

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Компании и сервисы: Магнит
Автор: Elvira
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