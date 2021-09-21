«Магнит» начал открывать дискаунтеры в новом дизайне

Компания «Магнит» начала открывать дискаунтеры «Моя цена» в специально созданном для этого формата дизайне. Компания выбрала желто-красное цветовое решение, которое присутствует в основных форматах ритейлера, но при этом позволяет от них дифференцироваться. Новый дизайн подчеркивает концепцию низких цен, а дружелюбный смайлик создает комфортное пространство для покупок и атмосферу позитива в коммуникации.

«Магнит» начал тестировать дискаунтеры «Моя цена» летом 2020 года. Сегодня в сеть входит уже 105 магазинов. Ранее дискаунтеры заимствовали визуальные элементы магазинов у дома.

При разработке дизайна для дискаунтеров Компания учитывала ограничения, которые накладывает данный формат. Несмотря на то, что дискаунтер – это магазин доступных цен с базовым ассортиментом и без излишеств, люди не должны испытывать дискомфорт, посещая его. «Магнит» создал пространство для комфортных покупок: яркие желтые и красные цвета в оформлении, просторные проходы, а также удобная выкладка с использованием SRP-упаковки (быстрая выкладка на полку в транспортной таре) подчеркивают преимущества дискаунтера как формата для экономных, но ценящих качество и комфорт покупателей.

Смайлик, который используется в оформлении дискаунтера «Моя цена» на протяжении всего покупательского пути по магазину, показывает открытость по отношению к клиенту и позитивные эмоции от покупок. А ценовые преимущества формата «Моя цена» подчеркивают яркие вывески «Дешево всегда», «Цены, которые радуют», «Зашел, выбрал, купил», «Помогаем экономить», «Заморозили цены» и другие.