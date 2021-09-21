+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» начал открывать дискаунтеры в новом дизайне

Компания «Магнит» начала открывать дискаунтеры «Моя цена» в специально созданном для этого формата дизайне. Компания выбрала желто-красное цветовое решение, которое присутствует в основных форматах ритейлера, но при этом позволяет от них дифференцироваться. Новый дизайн подчеркивает концепцию низких цен, а дружелюбный смайлик создает комфортное пространство для покупок и атмосферу позитива в коммуникации.

«Магнит» начал тестировать дискаунтеры «Моя цена» летом 2020 года. Сегодня в сеть входит уже 105 магазинов. Ранее дискаунтеры заимствовали визуальные элементы магазинов у дома.

При разработке дизайна для дискаунтеров Компания учитывала ограничения, которые накладывает данный формат. Несмотря на то, что дискаунтер – это магазин доступных цен с базовым ассортиментом и без излишеств, люди не должны испытывать дискомфорт, посещая его. «Магнит» создал пространство для комфортных покупок: яркие желтые и красные цвета в оформлении, просторные проходы, а также удобная выкладка с использованием SRP-упаковки (быстрая выкладка на полку в транспортной таре) подчеркивают преимущества дискаунтера как формата для экономных, но ценящих качество и комфорт покупателей.

Смайлик, который используется в оформлении дискаунтера «Моя цена» на протяжении всего покупательского пути по магазину, показывает открытость по отношению к клиенту и позитивные эмоции от покупок. А ценовые преимущества формата «Моя цена» подчеркивают яркие вывески «Дешево всегда», «Цены, которые радуют», «Зашел, выбрал, купил», «Помогаем экономить», «Заморозили цены» и другие.

«Дизайн-концепция «Моей цены» подчеркивает, что покупателю не нужно гоняться за скидками – в наших дискаунтерах всегда доступные и низкие цены и без промо. Сегодня в новом оформлении открыто около 20 дискаунтеров в разных регионах – Краснодарском крае, Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Владимирской, Ульяновской, Курганской областях. Мы уверены, что наши магазины понравятся рациональным покупателям своим комфортом и непринужденной атмосферой. Мы также продолжаем дальнейшую экспансию пилотного проекта, планируя завершить 2021 год с сетью до 200 магазинов формата «дискаунтер».

Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор розничной сети «Магнит

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

20 сентября / Комментарии
Рейтинг регионов по росту потребительского спроса

Рейтинг регионов по росту потребительского спроса

Потребительский спрос почти во всех российских регионах демонстрирует в этом году уверенный рост, а примерно в половине прирост в процентном отношении оказался двузначным. При этом лидерами рейтинга по динамике спроса стали Краснодарский край и Адыгея, а замыкают список Томская область, Ненецкий автономный округ и другие северные регионы, свидетельствует исследование, подготовленное агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.

далее →

20 сентября / Комментарии
Продажи сезонных летних товаров превысили прогнозы на 3 млрд рублей

Продажи сезонных летних товаров превысили прогнозы на 3 млрд рублей

В Москве и Санкт-Петербурге с июня по август 2021 года продажи «летних» товаров (мороженого, пива, кваса, воды, холодного чая и безалкогольных газированных напитков) превысили прогнозируемый объем продаж на 3 млрд рублей, говорится в исследовании NielsenIQ. Таким образом был установлен новый рекорд.

далее →

17 сентября / Комментарии
Куда россияне ходят в походы этой осенью и что берут с собой

Куда россияне ходят в походы этой осенью и что берут с собой

Аналитики AliExpress Россия и Авиасейлс выяснили, куда россияне ходят в походы этой осенью и что берут с собой. Они проанализировали спрос на авиабилеты в популярные для любителей хайкинга регионы, а еще назвали самые ходовые товары в этом сезоне.

далее →

17 сентября / Комментарии
М.Видео запустила оформление кредитов в магазинах через мобильное приложение продавцов

М.Видео запустила оформление кредитов в магазинах через мобильное приложение продавцов

Компания М.Видео-Эльдорадо запустила техническое решение по оформлению кредитов и рассрочек в мобильном приложении консультанта в магазине. Теперь клиенты вместе с продавцом смогут прямо у полки не только определиться с моделью, но и заполнить анкету, получить одобрение от нескольких банков и выбрать лучшие условия.

далее →

16 сентября / Комментарии
Связной и Novikov TV представили совместный проект

Связной и Novikov TV представили совместный проект

«Связной» и Novikov TV создали федеральный рекламный канал в магазинах сети в 620 городах России, включая 14 городов-миллионников. За месяц рекламу на 1 тыс. 55 экранах посмотрят более 5 млн человек.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!