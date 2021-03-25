+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» начал принимать платежи за телефон, интернет, телевидение и транспорт

«Магнит» первым из российских ритейлеров добавил в свое приложение услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. Такие функции появились в приложении программы лояльности «Магнит» после обновления.

Новые возможности доступны пользователям платежного сервиса Magnit Pay. Он разработан совместно с группой ВТБ и запущен в середине декабря 2020 года. За это время активными пользователями платежного сервиса стали уже около 180 000 покупателей «Магнита», свыше 77 000 человек добавили карту Magnit Pay в сервисы бесконтактной оплаты (Apple Pay, GooglePay и др.). Около 50% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы «Магнит». Общее число выпущенных виртуальных платежных карт Magnit Pay превышает 3 млн штук.

Обновление позволяет оплачивать через Magnit Pay связь, интернет и ТВ внутри приложения программы лояльности «Магнит». Также появилась возможность пополнять транспортные карты «Тройка» и «Стрелка». Все эти платежи принимаются без комиссии.

«Магнит» расширяет возможности своей программы лояльности в рамках стратегии построить на ее базе суперприложение. В ближайшее время Компания намерена добавить новые сервисы — среди них оплата услуг ЖКХ, штрафов, налогов и пр.

«Мы продолжаем создавать суперприложение „Магнит“ и наполнять его полезными функциями. Возможность оплаты услуг связи и транспорта непосредственно в приложении увеличит его ценность для покупателей, а также позволит расширить аудиторию Magnit Pay, темпы роста которой сегодня уже выше наших ожиданий», — прокомментировал заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен.

«Мы рады, что благодаря нашей технологической платформе BaaS (Bank as Service) MagnitPay становится не просто платежной картой, а полноценным банковским приложением для ежедневного использования. Совместное развитие платформы с нашими партнерами позволяет предоставлять максимально удобные и востребованные финансовые сервисы. Так, уже в ближайшее время, у пользователей MagnitPay появятся новые опции, например, оплата по QR-коду, и другие решения, которые позволят повысить уровень комфорта от использования сервиса», – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

В перспективе в супераппе «Магнита» могут появиться нефинансовые сервисы — заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

23 марта / Комментарии
Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный знак

Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный знак

«Роспатент» принял заявку рэпера Алишера Моргенштерна на регистрацию его фамилии как товарного знака. Бренд будет использоваться для выпуска различных категорий товаров.

далее →

23 марта / Комментарии
«Магнит» запустил собственную экспресс-доставку из «Магнит Косметик»

«Магнит» запустил собственную экспресс-доставку из «Магнит Косметик»

Компания «Магнит» объявляет о запуске собственного сервиса доставки из «Магнит Косметик». В тестовом режиме к услуге подключены магазины «Магнит Косметик» в Краснодаре, доставка ассортимента из которых осуществляется в течение 60-90 минут.

далее →

22 марта / Комментарии
Fashion-ритейлеры сообщили о росте цен на одежду, обувь и аксессуары

Fashion-ритейлеры сообщили о росте цен на одежду, обувь и аксессуары

Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать уже к летнему сезону. Это обусловлено повышением закупочных цен, в том числе на хлопок, стоимость которого выросла на 20-35%, говорит руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн.

далее →

22 марта / Комментарии
«Магнит» планирует выйти на рынок товаров для ремонта

«Магнит» планирует выйти на рынок товаров для ремонта

Российская розничная сеть «Магнит» планирует выход в сегмент товаров для дома и ремонта. Ритейлер может начать открывать магазины площадью 300−500 квадратных метров и стоимостью от 8 до 13 млн рублей/

далее →

22 марта / Комментарии
«Лента» перезапустила программу лояльности

«Лента» перезапустила программу лояльности

Компания «Лента» объявляет о перезапуске программы лояльности. За три месяца в программе зарегистрировалось более 8 миллионов пользователей, а значение проникновения клиентов с картами достигло рекордных 98,4%.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!