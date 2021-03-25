«Магнит» начал принимать платежи за телефон, интернет, телевидение и транспорт

«Магнит» первым из российских ритейлеров добавил в свое приложение услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. Такие функции появились в приложении программы лояльности «Магнит» после обновления.

Новые возможности доступны пользователям платежного сервиса Magnit Pay. Он разработан совместно с группой ВТБ и запущен в середине декабря 2020 года. За это время активными пользователями платежного сервиса стали уже около 180 000 покупателей «Магнита», свыше 77 000 человек добавили карту Magnit Pay в сервисы бесконтактной оплаты (Apple Pay, GooglePay и др.). Около 50% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы «Магнит». Общее число выпущенных виртуальных платежных карт Magnit Pay превышает 3 млн штук.

Обновление позволяет оплачивать через Magnit Pay связь, интернет и ТВ внутри приложения программы лояльности «Магнит». Также появилась возможность пополнять транспортные карты «Тройка» и «Стрелка». Все эти платежи принимаются без комиссии.

«Магнит» расширяет возможности своей программы лояльности в рамках стратегии построить на ее базе суперприложение. В ближайшее время Компания намерена добавить новые сервисы — среди них оплата услуг ЖКХ, штрафов, налогов и пр.

«Мы продолжаем создавать суперприложение „Магнит“ и наполнять его полезными функциями. Возможность оплаты услуг связи и транспорта непосредственно в приложении увеличит его ценность для покупателей, а также позволит расширить аудиторию Magnit Pay, темпы роста которой сегодня уже выше наших ожиданий», — прокомментировал заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен.

«Мы рады, что благодаря нашей технологической платформе BaaS (Bank as Service) MagnitPay становится не просто платежной картой, а полноценным банковским приложением для ежедневного использования. Совместное развитие платформы с нашими партнерами позволяет предоставлять максимально удобные и востребованные финансовые сервисы. Так, уже в ближайшее время, у пользователей MagnitPay появятся новые опции, например, оплата по QR-коду, и другие решения, которые позволят повысить уровень комфорта от использования сервиса», – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

В перспективе в супераппе «Магнита» могут появиться нефинансовые сервисы — заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».