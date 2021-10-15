«Магнит» начал сотрудничать с аптечным маркетплейсом «Ютека»

«Магнит» объявляет о начале сотрудничества с аптечным маркетплейсом «Ютека». Пилотный проект охватил 15 аптек в Москве. До конца года будут подключены около 200 точек в Москве и городах Золотого Кольца. Компания впервые представила ассортимент «Магнит Аптеки» на площадке партнера.

Для оформления заказа необходимо на сайте или в мобильном приложении маркетплейса «Ютека» найти нужные товары, добавить их в корзину и нажать кнопку «Выбрать аптеку». На открывшейся карте или через список с адресами – выбрать наиболее удобную для выкупа заказа «Магнит Аптеку». После необходимо указать контактные данные и подтвердить заказ. Он будет доступен для самовывоза в течение нескольких дней. Цены на аптечный ассортимент, представленный на маркетплейсе «Ютека», не будут отличаться от цен в офлайн аптеках «Магнита».

Все подключенные точки Компании для быстрого и удобного поиска имеют на маркетплейсе брендированную метку в виде логотипа «Магнит Аптеки». Для бронирования доступны до 7 000 товаров – лекарственные и парафармацевтические средства, включая эксклюзивные предложения. Оплата осуществляется картой или наличными при получении заказа в выбранной «Магнит Аптеке».

Планируется, что проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата «Магнит Аптека». Таким образом, бронирование будет доступно в почти 900 точках Компании.

«Мы продолжаем расширять свою экспертизу и охват в аптечном сегменте. Помимо развития собственного онлайн-магазина, мы представили аптечный ассортимент на витрине «Ютеки», чтобы увеличить число контактов с покупателями, повысить узнаваемость нашего бренда в этом сегменте рынка и получить больше информации о потребительском поведении. До конца года мы рассчитываем протестировать и другие партнерские площадки, а также расширять собственный сервис», – прокомментировал директор по электронной коммерции сети «Магнит» Андрей Лукашевич.

«Мы постоянно подключаем новые аптеки к нашему сервису, и для нас большая честь быть первой площадкой-партнером «Магнит Аптеки». Это делает «Ютеку» еще более удобным маркетплейсом для покупок любых аптечных товаров во всех регионах России, от чего в первую очередь выиграют покупатели», – рассказал генеральный директор «Ютеки» Кирилл Якобенко.

Отметим, что сегодня «Магнит» продолжает тестировать собственный интернет-магазин по заказу товаров из аптек Москвы и Московской области. Пользователям доступны два вида сервиса в формате click & collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной «Магнит Аптеки», а также заказ со склада из расширенного ассортимента и доставка до выбранной аптеки на следующий день. Забронировать товары можно на сайте «Магнит Аптеки», в мобильном приложении «Магнит» и через контактный центр.