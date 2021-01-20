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«Магнит» начал тестирование формата киоска

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Магнит
Продукты питания

«Магнит» начал тестировать формат киоска. Первый торговый объект в новом формате открылся в конце 2020 года на территории головного офиса компании «Магнит» в Краснодаре.

Площадь нового объекта — 18 кв. м., в ассортименте — 650 торговых наименований, акцент сделан на готовую еду и продукты для быстрого перекуса, напитки, снеки, мороженое, кондитерские изделия. Помимо открытого уже «Киоска Мини» компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты.

Цель — протестировать востребованность ультрамалого формата с небольшим чеком и очень высоким числом покупок, ориентированного на импульсный спрос и расположенного в местах с высоким трафиком: офисы, транспортные узлы, пешеходные улицы, парки, спортивные объекты, учебные заведения и т.п. Преимущества формата киосков — низкие инвестиции в открытие одного объекта, отсутствие федеральных конкурентов и каннибализации основных форматов компании, независимость от наличия предложений недвижимости.

«За последние годы многие российские города начали борьбу с неорганизованной розничной торговлей на улицах, заметно сократилось количество небольших магазинов, ларьков. Но спрос на еду с собой остается высоким. Об этом говорит успех формата „Магнит Сити“, который мы будем тиражировать. В центре нашего подхода — отвечать на потребности покупателей, предлагая разные форматы. Мы видим возможности синергии формата киоска с нашим основным бизнесом, поэтому видим потенциал в развитии нового формата», — заявил президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Компании и сервисы: Магнит
Автор: Анна
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