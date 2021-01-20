«Магнит» начал тестирование формата киоска

«Магнит» начал тестировать формат киоска. Первый торговый объект в новом формате открылся в конце 2020 года на территории головного офиса компании «Магнит» в Краснодаре.

Площадь нового объекта — 18 кв. м., в ассортименте — 650 торговых наименований, акцент сделан на готовую еду и продукты для быстрого перекуса, напитки, снеки, мороженое, кондитерские изделия. Помимо открытого уже «Киоска Мини» компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты.

Цель — протестировать востребованность ультрамалого формата с небольшим чеком и очень высоким числом покупок, ориентированного на импульсный спрос и расположенного в местах с высоким трафиком: офисы, транспортные узлы, пешеходные улицы, парки, спортивные объекты, учебные заведения и т.п. Преимущества формата киосков — низкие инвестиции в открытие одного объекта, отсутствие федеральных конкурентов и каннибализации основных форматов компании, независимость от наличия предложений недвижимости.