«Магнит» начал тестировать формат дискаунтеров

ПАО «Магнит» продолжает пилотировать новые для себя форматы магазинов, стремясь покрыть максимум наиболее актуальных покупательских миссий. Концепция дискаунтера ориентирована на потребителей, чувствительных к цене, совершающих частые небольшие покупки традиционного ассортимента товаров или приобретающих продукцию впрок.

Три пилотные точки открылись в городах Самара, Камышин Волгоградской области и п. Старая Кулатка Ульяновской области на базе магазинов «у дома», которые подходили под концепцию данного формата. Переформатированные магазины отличает небольшой, около 1 800 SKU, ассортимент товаров преимущественно первого ценового сегмента (примерно 65% от общего ассортимента), собственные торговые марки (около 18% от всего ассортимента), а также продукция в экономичной упаковке: овощи, фрукты, бакалея, молочные товары, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных, бытовая химия и другие.

Политика формата предполагает постоянные низкие цены для покупателей даже без проведения промоакций. По ценовому предложению торговые точки стремятся быть самыми привлекательными для потребителей в конкретной локации, демонстрируя признаки жесткого дискаунтера. Пилотные объекты также отличаются достаточно простым зонированием торгового пространства и базовым набором оборудования. При этом клиентский сервис остается на высоком уровне и отвечает требованиям современного доступного магазина.

Концепция формата предполагает оптимизированный штат персонала по сравнению с магазинами «у дома», а также гораздо меньшие капитальные вложения в открытие, включая инвестиции в ремонт и переоборудование. В рамках пилота, который продлится несколько месяцев, «Магнит» планирует детально изучить отклик покупателей на ассортимент и сервис, и в случае положительного результата сформирует окончательное CVP формата и примет решение о масштабировании точек.