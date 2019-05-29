«Магнит» начал тестировать новую схему работы с оборотной тарой

«Магнит» начал тестирование пулинга паллет. Эта новая для России схема работы с оборотной тарой позволяет оптимизировать логистические издержки на пути продукции от производителя к покупателю, повысить эффективность цепочки поставок и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Розничная сеть «Магнит» тестирует новую схему работы с оборотной тарой — пулинг паллет. Пилотный проект осуществляется совместно с компанией СНЕР, специалисты которой имеют многолетний опыт и отточенную схему работы в этой области. В пилоте участвуют крупнейшие поставщики товаров Danone и Henkel.

Сейчас в России производитель, отправляя свои товары в торговую сеть, укладывает их в стандартизированную тару, паллеты, — деревянные поддоны белого цвета, которые закупает самостоятельно. Их качество у всех поставщиков разное.

Схема работы производителей и ритейлера с оборотной тарой через единого оператора, которую тестирует «Магнит», выглядит так: поставщик работает с паллетами, арендованными у CHEP (они отличаются характерным синим цветом). Доставкой поддонов поставщику, сбором их у ритейлера для возврата на распределительные центры, инспекцией и ремонтом поврежденных паллет занимается CHEP. Тара, которая не соответствуют стандартам, изымается из оборота. Это позволяет уменьшить количество товара, который был поврежден во время транспортировки и не был принят в распределительные центры.

Выгода от оборотных паллет уже доказана практикой их использования во всем мире. В России этот тренд только зарождается, и «Магнит» одним из первых тестирует новую схему работы. Поставщику выгоднее арендовать паллеты, чем покупать и потом хранить у себя на складе, тара поставляется ему без перебоев, налажен возврат. Выгода ритейлера — сокращение расходов на коммуникацию: сейчас «Магнит» ежедневно возвращает 35 тыс. поддонов поставщикам, задействуя до 100 автомобилей, а следовательно, вступает в коммуникацию со 100 контрагентами ежедневно. После перехода на работу через пулингового оператора отгрузка будет производиться по графику одному партнеру.

«Оборот поддонов — неотъемлемая часть цепочки поставки товаров. Мы рассматриваем возможность оптимизации данного участка для каждой из сторон. Сейчас совместно с пулинговым оператором и поставщиками мы запустили пилотный проект в нескольких регионах страны с локациями на наших РЦ. Мы ожидаем сокращения временных затрат при работе с оборотными паллетами и повышения качества тары, на которой товары поступают в распределительные центры. Это позволит нам предлагать покупателям на полке качественные товары в максимально короткие сроки», — прокомментировала директор департамента по работе с поставщиками розничной сети «Магнит» Евгения Паксеева.

«СНЕР создала одну из самых устойчивых логистических компаний в мире за счет совместного многократного использования оборотной тары», — говорит директор по развитию бизнеса СНЕР в России Дмитрий Лакизенко. Концепция пулинга обеспечивает максимально эффективное использование ресурсов. Это прогрессивный инструмент сокращения издержек и упрощения бизнес-процессов для всех участников цепочки поставок. Модель работы с арендованными паллетами типична для западного ритейла и производителей.

Пулинг паллет не только увеличивает эффективность работы, но и уменьшает воздействие на окружающую среду. В 2018 году благодаря паллетам CHEP и технологии пулинга клиентам компании по всему миру удалось сберечь от вырубки 1,7 млн деревьев, снизить выбросы CO2 на 2,6 млн тонн (до 30% в год) и сократить объемы отходов на 1,4 млн тонн. Жизненный цикл синих CHEP-паллет до 10 раз длиннее, чем у обычных белых, при этом они подлежат 100%-ной переработке.

«Магнит» стал первой российской розничной сетью, применившей в своей деятельности пулинг оборотной тары, и выступил новатором в создании экологически устойчивой цепочки поставок. Вместе с «Магнитом» мы меняем будущее ритейла России, стремимся сделать его более ответственным и экологичным«.

«В России стоимость логистических операций во многом определяет успех компании в FMCG-секторе. Сегодня крайне важно искать синергию в совместных проектах, создавая экономию в общей цепи поставок, обеспечивая конкурентно низкую цену продукта на полке, — рассказывает менеджер по проектам в цепях поставок Danone Сергей Федюнькин. — Одно из таких новаторских решений для российского рынка — проект оборотной тары. Он предусматривает, что компании-производители будут брать тару в аренду. Переход на новую схему позволит установить контроль за оборотом и предотвратить отток паллет из цепи поставок. Модель оборотной тары подразумевает минимум производства новых паллет: снизятся объемы добычи древесины, что положительным образом повлияет на стоимость поддонов и защиту лесных ресурсов нашей страны. Компания Danone очень заинтересована в успехе пилота, так как наш слоган One Planet, One Health означает, что все люди живут на одной планете и ее необходимо беречь».

«Henkel успешно сотрудничает с компанией CHEP в Европе, а также на других рынках, где использует схему многооборотной тары как для входящей, так и исходящей логистики. Опыт наших международных коллег демонстрирует существенные преимущества такой организации процессов: от большей прозрачности оборота паллет до существенного вклада в устойчивое развитие, что позволяет снизить ущерб для окружающей среды.

С компанией „Магнит“ нас связывает многолетнее сотрудничество, направленное на постоянный поиск новых эффективных путей совместного развития. Мы видим в этом проекте для себя большой потенциал в будущем, и старт такой инициативы вместе с одним из лидеров рынка розницы считаем большим инновационным шагом для российского логистического рынка», — отметила руководитель отдела по управлению товарными запасами, планированию и логистике СНГ Henkel Beauty Care Анна Кузнецова.