«Магнит» начал тестировать робота-уборщика

Розничная сеть «Магнит» начала тестировать робота MARK-1 для автоматической ежедневной влажной уборки пола. Первые тестовые испытания были проведены в супермаркете «Магнит Семейный» в Ярославле, по итогам которых робот показал высокое качество уборки, а также значительную экономию воды и моющих средств.

Робот-уборщик для ориентации в пространстве использует систему компьютерного зрения. Она включает в себя лазерный дальномер, три камеры глубины, оптическую камеру, ультразвуковые датчики, гироскоп и акселерометр. MARK-1 обладает алгоритмами классификации типов препятствий, различает людей и стационарные предметы, что позволяет ему выполнять задачи по уборке помещений с людьми. А внешние световые приборы привлекают к себе внимание посетителей, чтобы избежать столкновения.

Робот MARK-1 умеет строить карту помещения и ориентироваться в ней. Это позволяет вести эффективную уборку без пропусков небольших участков и случайных повторений — робот всегда знает с высокой точностью, где он убирал, а где еще нет. Также он может определять места, где ходили люди и места с максимальным трафиком, после чего строит маршрут дополнительной уборки.

Отдельно оператор может назначать роботу зоны на карте помещения, для которых будут действовать специальные условия очистки (например, заданную область рядом с входом можно мыть каждый час или проводить уборку два раза). Оператор может указывать и запретные зоны, где уборка не требуется.

MARK-1 работает на одном заряде в течение 2,5 часов и возвращается на базовую станцию, если заканчивается заряд или произведена уборка всей площади. В случае, если произошла внештатная ситуация, робот подаст звуковой сигнал и сигнал на мобильное приложение оператора.

Также робота можно использовать в качестве ручной поломоечной машины, если это необходимо. Управление механизмами, отвечающими за очистку пола, производится оператором со встроенного дисплея.

Робот-уборщик MARK-1 разработан компанией «Robots to Business». Он также имеет систему рекуперации воды, которая позволяет снизить ее расход. Тестовые испытания показали, что роботу при умеренном загрязнении магазина площадью около 6 000 кв. метров потребовалось 35 литров воды и 350 мл моющего средства. За месяц использование робота вместо классической поломоечной машины дает экономию около 4 500 литров воды и около 45 литров моющего средства.