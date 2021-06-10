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«Магнит» начал тестировать технологию распознавания эмоций

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Розничная сеть «Магнит» начала тестировать на кассах в магазинах технологию распознаванию эмоций покупателей. За счет этого компания планирует повысить качество обслуживания и улучшить покупательский опыт. Подобное технологичное решение компания начала использовать первой среди российских ритейлеров.

Технология распознавания эмоций установлена на дисплеи покупателя, которые расположены в зоне касс и показывают покупателю наполнение чека, актуальные промоакции и пр.

Система распознает основные параметры – пол, возраст, эмоции. При этом обработка персональных данных не производится. Эмоции классифицируются системой на «Нейтральные», «Удивление», «Грусть», «Счастье» и «Злость». Аналитика формируется по часам, а также за день, неделю и месяц. Это позволяет отслеживать эмоционально-пиковую нагрузку на кассу и в последствии – корректировать работу.

В настоящее время функционал тестируется в магазине формата «у дома» для крупных городов в Москве, а в ближайшее время к проекту будут подключены два суперстора – «космический» в Самаре и «автомобильный» в Тольятти.

Сегодня компания находится на стадии оценки качества распознавания эмоций, сбора статистики и отладки системы. По итогам пилотного тестирования «Магнит» будет принимать решение о масштабировании и дальнейшем развитии функционала технологии.

«Пока мы только собираем статистику, чтобы набрать критическую массу для принятия решения. Технология позволяет оценить удовлетворенность каждого покупателя и имеет большой потенциал создания дополнительной мотивации для улучшения качества обслуживания, позволяет повышать удовлетворённость покупателей работой наших магазинов и минимизировать возникновение конфликтных ситуаций. Из интересного – мы уже отметили, что в мае покупатели в Москве были почти в два раза счастливее, чем в апреле».﻿

Эдуард Ирышков﻿, директор департамента розничных технологий сети «Магнит»

Компании и сервисы: Магнит
Автор: Анна
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