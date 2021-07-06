«Магнит» начал тестировать «умные» весы

Розничная сеть «Магнит» начала тестировать интеллектуальные весы самообслуживания, которые автоматически распознают продукт по внешнему виду. Пилотный проект запущен в Краснодарском крае — в шести супермаркетах «Магнит Семейный» — в Краснодаре, Ейске и Туапсе.

Технология позволяет экономить время покупателей на самостоятельном взвешивании товаров в торговом зале. «Умные» весы распознают товар за счет встроенной камеры, которая фотографирует размещенную на весовой платформе продукцию. После этого система отправляет фото на сервер распознавания, где предобученная нейросеть анализирует изображение и выводит покупателю наиболее вероятные варианты товаров.

На сегодня точность распознавания составляет около 95%, за счет дообучения в ходе пилота компания планирует довести ее до 99%. Естественное дообучение не требует дополнительных действий от покупателя или персонала магазина — «умные» весы запоминают выбор покупателя при взвешивании товара.

Система способна автоматически распознавать товары в различной прозрачной упаковке. В частности, в полиэтиленовом пакете, в цветном прозрачном пакете, в сетке или авоське. В ходе пилота система будет развиваться и адаптироваться под распознавание товара в новых видах упаковки, например, эко-мешочках и пр.

Система распознает весовой товар в следующих категориях — свежие фрукты и овощи, конфеты, замороженные овощи и фрукты, полуфабрикаты, морепродукты, снеки. Всего — от 200 до 250 позиций в зависимости от магазина. «Умные» весы адаптированы к особенностям весового ассортимента — система умеет работать с неотличимой друг от друга по внешним признакам продукцией, или, например, успешно распознает один и тот же уникальный товар, внешний вид которого может отличаться в разных магазинах или регионах.

«Интеллектуальные весы позволяют улучшить покупательский опыт, минимум в два раза повысить скорость и качество обслуживания за счет автоматического распознавания товара. Покупателю нет необходимости запоминать код товара и искать нужную позицию в большом перечне. В ближайшее время мы намерены начать тестировать „умные“ весы для кассиров в форматах „у дома“, которые самостоятельно взвешивают товар для покупателей», — прокомментировал директор департамента розничных технологий сети "Магнит«Эдуард Ирышков.