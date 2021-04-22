«Магнит» начал внедрять в магазинах оплату взглядом

Компания «Магнит» начал тестировать новый формат оплаты покупок — одним взглядом. Новый сервис оплаты доступен пока в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону практически во всех форматах семьи магазинов «Магнит». Компания планирует к июню подключить к сервису более 100 торговых точек в Москве и Краснодаре.

Сервис оплаты одним взглядом внедряется совместно со Сбербанком. Он работает на планшете с 3D-камерой, которая за счет высокой точности распознавания и захвата глубины легко считывает черты и изгиб лица с учетом изменений во внешности. Банк обеспечивает максимальную безопасность, а также исключает взлом и подмену биометрических данных за счет постоянного улучшения методов распознавания.

Чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо быть клиентом банка и заранее в отделении или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» активировать распознавание по лицу и указать карту, с которой будут списываться средства. На кассе в магазинах «Магнит», где тестируется технология, на дисплее пин-пада достаточно выбрать кнопку «Оплатить одним взглядом» и взглянуть на планшет. Других действий не требуется.

В пилотировании технологии оплаты взглядом «Магнит» не ограничивается одним форматом — новая функция появилась в магазинах у дома, «Магнит Косметик», супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра» как на кассах самообслуживания, так и на обычных кассах с кассирами. Также услуга работает и в новом формате — киоске «Магнит Go» около головного офиса Компании в Краснодаре.

«Новая технология позволяет с легкостью приобрести товары без наличных денег, карты или телефона. Предварительные результаты показывают, что процесс оплаты покупок ускорился в несколько раз. Хронометраж процесса показывает, что вместо 34 секунд при оплате наличными и 15 секунд при безналичной оплате теперь тратится всего 3 секунды. Решение о масштабировании мы будем принимать, когда изучим отклик покупателей и потенциальное влияние сервиса на бизнес-показатели», — комментирует директор департамента розничных технологий сети "Магнит«Эдуард Ирышков.

«Биометрия становится не просто технологией из будущего, она стала нашей повседневностью. Теперь можно одним взглядом оплатить продукты в магазине у дома. Радует, как быстро эта технология набирает популярность. Прошло меньше года, и от пилотирования проекта в московских кофейнях мы перешли в розничные магазины в регионах. Я уверен, это только начало и в ближайшем будущем такой метод оплаты будет популярнее, чем оплата картой или наличными», — говорит директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.