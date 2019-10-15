«Магнит» начинает использовать логистику партнёров

«Магнит» решил изменить подход к доставке продуктов в магазины: сеть отдаст доставку в радиусе 100 км от распределительных центров в городах с высокой плотностью своих магазинов партнерам — транспортным компаниям с машинами грузоподъемностью 7−8 т., сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Первыми партнёрами ритейлера по доставке станут «Алт авто», Волжская ТК, ООО «ДТЛ» и «Атлас-Челябинск». До конца 2019 г. товары «Магнита» начнут развозить около 500 среднетоннажных грузовиков, начнется это с Краснодара, Ростова-на-Дону, Челябинска и других городов на юге и в центре России, на Урале и в Сибири, а к 2022−2023 гг. такие автомобили полностью возьмут на себя развозку по городам с плотной сетью «Магнитов» в радиусе 100 км от складов. Предполагается не только арендовать машины у партнеров, но и покупать их и брать в лизинг, чтобы к 2023 г. довести долю среднетоннажных грузовиков в автопарке до 25−30%.

До сих пор «Магнит» использовал в основном собственный автопарк. В нем около 6000 грузовиков, более 90% из них — 20-тонные и более тяжелые трейлеры и «сцепки». Но такой транспорт не всегда может подъехать к магазину. На этом «Магнит», по собственным данным, терял не менее одного дня срока годности товара, что достаточно существенно. Изменения в логистике значительно увеличат свежесть и доступность товаров на полке, а также сократят транспортные расходы «Магнита» в IV квартале 2019 г., в высокий предновогодний сезон, на 10%, надеются в компании.

У ближайших конкурентов «Магнита» — Х5, а также «Дикси» и «Красное и белое» — также в основном свои автопарки, но и они сотрудничают с подрядчиками. X5 пользуется услугами наемного транспорта, чтобы разгрузить собственный парк во время пиков отгрузок, говорит представитель группы. «Дикси», по словам представителя, использует транспорт подрядчиков также в пиковые периоды. Такой транспорт нужнее именно на последней миле, объясняет он: магазины у дома не всегда имеют подъезды, которые позволяют производить разгрузку крупнотоннажному транспорту.