«Магнит» начнет тестировать фудпринтер и беспилотный вендинговый аппарат
Розничная сеть «Магнит» подвела итоги третьего акселератора MGNTech, проводимого в партнерстве с Фондом «Сколково», выбрав семь инновационных проектов. В их числе — система для подсчета и анализа пешеходного трафика, речевые технологии, а также 3D-печать пищевых продуктов и др.
В третий акселератор MGNTech поступила 281 заявка от российских и зарубежных стартапов. Заявки подавались по трем направлениям — эксплуатация и строительство магазинов (17%), маркетинг и BigData (52%), а также в рамках специальной номинации «Удиви «Магнит» (31%). По итогам конкурсного отбора в полуфинал вышли 14 проектов. Победители определялись на основе предварительного знакомства с технологиями и 10-минутных «живых» питчей в рамках демо-дня, где представители стартапов рассказывали о проекте, преимуществах технологии, потенциальном экономическом эффекте для «Магнита».
Победителями стали:
- Neurocam Supervisor — система для автоматического подсчета и анализа пешеходного трафика, используемая при подборе помещений для новых магазинов. Система способна подсчитывать количество людей с разбивкой по часам, определять пол и возраст, а также распознавать, сколько из них регулярно проходят мимо объекта;
- Проект рекуперации тепла от центральной холодильной машины с помощью воды для оптимизации коммунальных затрат;
- «УниХимтек» — потолочные климатические панели для кондиционирования и отопления магазинов. Они обеспечивают более безопасное для здоровья кондиционирование за счет отсутствия конденсата, являющегося причиной образования бактерий. Кроме того, использование низкопотенциального тепла позволяет в среднем на 20-30% сократить энергозатраты;
- BuildDocs — облачный сервис цифровой документации. Система дает реальную информацию об объектах, позволяет ускорить их ввод в эксплуатацию, а также получение закрывающих документов в два раза;
- «Вербекс» — голосовое управление в мобильных приложениях, основанное на «высоко-частотной» фразе;
- 3D Bioprinting Solutions — 3D-печать пищевых продуктов, которая позволяет производить экологичные, полезные и вкусные продукты для массового потребления. Фудпринтер представляет собой пищевого робота — печать происходит пищевыми пастами из сменных капсул. можно печатать любую еду — любой формы с различными вкусами. Один из вариантов рецептуры — растительный кальмар из пасты с гороховым белком со вкусом морепродуктов и содержанием микроэлементов идентичным натуральному кальмару. Несмотря на вкусовую схожесть, его можно употреблять людям с аллергией на морепродукты;
- IQ BUS — беспилотный вендинговый аппарат. Способен маневрировать в зависимости от задачи и обстановки, распознавать препятствия и пешеходов, взаимодействовать с другими участниками движения, останавливаться как в обозначенных местах, так и по требованию. «Магнит» планирует протестировать снековый беспилотный аппарат, предлагающий покупателям собственные торговые марки компании. Также возможна установка холодильного оборудования, кофемашины и пр.
У победителей акселератора будет доступ ко всем необходимым ресурсам и экспертизе компании, а также профессиональная менторская поддержка со стороны Фонда «Сколково» и розничной сети — в случае необходимости участники акселератора смогут доработать свои продукты.
«В рамках третьего акселератора мы сделали упор на поиске инноваций по двум ключевым для нас направлениям — строительство магазинов и маркетинг, но решили посмотреть и на креативные решения в рамках номинации «Удиви „Магнит“. По итогам сбора заявок мы видим, что в тренде по-прежнему остаются системы прогнозирования, цифровизация различных бизнес-процессов, а также проекты дистанционного управления проектами. Отмечу и интересную тенденцию, которая еще вчера казалась достаточно футуристичной, — развитие 3D-технологий в кулинарии. Мы уверены, что пилотирование данных проектов добавит нам дополнительные конкурентные преимущества и создаст новый покупательский опыт», — прокомментировал директор по инновациям сети «Магнит» Евгений Джамалов.
«В третьем наборе акселератора MGNTech нам удалось не только расширить географию участия — заявки поступили из 12 стран, а в полуфинал прошла команда из Барселоны, — но и найти новые, еще не реализованные партнером идеи. Речь, в частности о еде, напечатанной на 3D-принтере, беспилотных магазинах и необычных продуктах питания. Кроме того, в 2021 году совместно с „Магнитом“ мы провели исследование трендов рынка и „слабых“ сигналов. База новых идей должна стать подспорьем для создания Центра разработки собственных инноваций розничной сети на территории Инновационного центра „Сколково“, который активно начнем развивать в 2022 году», — рассказал вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин.