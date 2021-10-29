«Магнит» начнет тестировать фудпринтер и беспилотный вендинговый аппарат

Розничная сеть «Магнит» подвела итоги третьего акселератора MGNTech, проводимого в партнерстве с Фондом «Сколково», выбрав семь инновационных проектов. В их числе — система для подсчета и анализа пешеходного трафика, речевые технологии, а также 3D-печать пищевых продуктов и др.

В третий акселератор MGNTech поступила 281 заявка от российских и зарубежных стартапов. Заявки подавались по трем направлениям — эксплуатация и строительство магазинов (17%), маркетинг и BigData (52%), а также в рамках специальной номинации «Удиви «Магнит» (31%). По итогам конкурсного отбора в полуфинал вышли 14 проектов. Победители определялись на основе предварительного знакомства с технологиями и 10-минутных «живых» питчей в рамках демо-дня, где представители стартапов рассказывали о проекте, преимуществах технологии, потенциальном экономическом эффекте для «Магнита».

Победителями стали:

Neurocam Supervisor — система для автоматического подсчета и анализа пешеходного трафика, используемая при подборе помещений для новых магазинов. Система способна подсчитывать количество людей с разбивкой по часам, определять пол и возраст, а также распознавать, сколько из них регулярно проходят мимо объекта;

Проект рекуперации тепла от центральной холодильной машины с помощью воды для оптимизации коммунальных затрат;

«УниХимтек» — потолочные климатические панели для кондиционирования и отопления магазинов. Они обеспечивают более безопасное для здоровья кондиционирование за счет отсутствия конденсата, являющегося причиной образования бактерий. Кроме того, использование низкопотенциального тепла позволяет в среднем на 20-30% сократить энергозатраты;

BuildDocs — облачный сервис цифровой документации. Система дает реальную информацию об объектах, позволяет ускорить их ввод в эксплуатацию, а также получение закрывающих документов в два раза;

«Вербекс» — голосовое управление в мобильных приложениях, основанное на «высоко-частотной» фразе;

3D Bioprinting Solutions — 3D-печать пищевых продуктов, которая позволяет производить экологичные, полезные и вкусные продукты для массового потребления. Фудпринтер представляет собой пищевого робота — печать происходит пищевыми пастами из сменных капсул. можно печатать любую еду — любой формы с различными вкусами. Один из вариантов рецептуры — растительный кальмар из пасты с гороховым белком со вкусом морепродуктов и содержанием микроэлементов идентичным натуральному кальмару. Несмотря на вкусовую схожесть, его можно употреблять людям с аллергией на морепродукты;

IQ BUS — беспилотный вендинговый аппарат. Способен маневрировать в зависимости от задачи и обстановки, распознавать препятствия и пешеходов, взаимодействовать с другими участниками движения, останавливаться как в обозначенных местах, так и по требованию. «Магнит» планирует протестировать снековый беспилотный аппарат, предлагающий покупателям собственные торговые марки компании. Также возможна установка холодильного оборудования, кофемашины и пр.

У победителей акселератора будет доступ ко всем необходимым ресурсам и экспертизе компании, а также профессиональная менторская поддержка со стороны Фонда «Сколково» и розничной сети — в случае необходимости участники акселератора смогут доработать свои продукты.

«В рамках третьего акселератора мы сделали упор на поиске инноваций по двум ключевым для нас направлениям — строительство магазинов и маркетинг, но решили посмотреть и на креативные решения в рамках номинации «Удиви „Магнит“. По итогам сбора заявок мы видим, что в тренде по-прежнему остаются системы прогнозирования, цифровизация различных бизнес-процессов, а также проекты дистанционного управления проектами. Отмечу и интересную тенденцию, которая еще вчера казалась достаточно футуристичной, — развитие 3D-технологий в кулинарии. Мы уверены, что пилотирование данных проектов добавит нам дополнительные конкурентные преимущества и создаст новый покупательский опыт», — прокомментировал директор по инновациям сети «Магнит» Евгений Джамалов.