«Магнит» начнет тестировать логистических роботов

Подведены итоги второго акселератора MGNTech розничной сети «Магнит» и Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Среди проектов-победителей — логистические роботы для автоматизации работы, сервис определения реакций на дегустации на основе нейросетей, а также система анализа и проверки данных о грузовиках и водителях в режиме реального времени. «Магнит» рассчитывает получить суммарный экономический эффект от пилотирования технологий не менее 1 млрд рублей в 2021-22 годах.

MGNTech — первый российский акселератор для розничной сети. В этом году на конкурс поступило 455 заявок по 3 направлениям от стартапов из 11 стран: управление операциями, логистика и цепочка поставок, собственное производство. По итогам заочного отбора в полуфинал прошло 16 проектов, соответствующих потребностям сети.

«Уже на этапе отбора заявок во второй акселератор MGNTech мы поняли, что определить финалистов — будет сложной задачей. Мы искали технологии, которые могут усовершенствовать текущие процессы и развивать перспективные направления нашего бизнеса. При выборе победителей мы обращали внимание на новизну и инновационность идей. Кроме того, в качестве критериев были возможность реализации и применимость, а также полезность для „Магнита“». Евгений Джамалов, Директор по инновациям сети «Магнит»

После 10-минутных «живых» питчей полуфиналистов на демо-дне жюри конкурса — члены правления «Магнит» и бизнес-заказчики сети — отобрали восемь проектов:

«Ронави» — логистические роботы для автоматизации работы в распределительных центрах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Использование технологии значительно сокращает трудозатраты и повышает скорость и эффективность операций; CISLINK — платформа для реализации овощей и фруктов нетоварного вида за счет проведения торгов среди потенциальных покупателей; Haut.AI — персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта. Технология анализирует состояние кожи (по отправленному фото или вживую) и дает рекомендации по уходу. По предварительным расчетам, покупательская корзина в среднем может вырасти на 30%; «PTL-тележки» — технология интеллектуального подбора заказов на РЦ, оптимизирующая процессы с помощью световых подсказок. Использование PTL-тележек может оптимизировать внутреннюю логистику, увеличить эффективность и скорость работы центрального склада; MUST — автоматизированная система сбора, анализа и проверки данных о грузовиках и водителях в режиме реального времени. Система ведет рейтинг безопасности для каждого автомобиля и в целом автопарка. Использование MUST помогает на 30-50% снижать аварийность, а также снижать потери от простоев, сокращать расходы на ремонт по причине ДТП и повышать качество вождения водителей; YouTool — маркетплейс для бесконтактной аренды инструмента и строительного оборудования. Сервис связывает человека, например, со строительным магазином, при этом забирает на себя регулированию их взаимодействия. По предварительным расчетам, маркетплейс позволит на 80% увеличить прибыль и снизить издержки; GTLogistics — разработка и внедрение программных продуктов по автоматизации складской и транспортной логистики; «Умная дегустация» — сервис определения реакций на дегустации на основе нейросетей.

У победителей акселератора будет доступ ко всем необходимым ресурсам и экспертизе «Магнита», а также профессиональная менторская поддержка со стороны «Сколково». При тиражировании технологий, успешно прошедших тестирование, розничная сеть рассчитывает получить суммарный экономический эффект не менее 1 млрд рублей в 2021-22 годах.

«В первом наборе акселератора „Магнит“ предложил нам найти технологические проекты для решения очень узких задач. Поэтому мы искали не стартапы с готовым решением, а команды с опытом работы по трём бизнес-направлениям. Направления поиска MGNTech 2021 формировали в том числе с учётом международных трендов — изучили инновации, которые тестируют мировые лидеры ритейла, и предложили лидерам направлений „Магнит“ их рассмотреть в применении к своим задачам. В итоге мировые тренды и задачи сети сошлись». Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»

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