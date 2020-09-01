«Магнит» наносит в магазинах пленку с ионами серебра для дополнительной защиты покупателей

Компания начала оснащать поверхности супермаркетов и гипермаркетов специальной защитной пленкой с ионами серебра, которая является дополнением к механической дезинфекции.

В сентябре покрытие появится в большинстве магазинов «Магнит» крупного формата — это более 300 торговых точек. Рассматривается возможность оснащения пленкой магазинов «у дома». Ионы серебра обладают бактерицидными и бактериостатическими свойствами, пленка наносится в местах контактов покупателей с оборудованием: на экраны касс самообслуживания, ручки тележек, поверхность информационных стоек.

Компания рассматривает различные технологии, позволяющие защитить здоровье посетителей. Оснащение торговых точек специальным покрытием — это одна из таких мер. В целом для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей розничная сеть увеличила в магазинах число мероприятий по дезинфекции помещений и оборудования. В торговых залах нанесена разметка для социальной дистанции, покупателей информируют о важности соблюдения расстояния между другими посетителями. «Магнит» регулярно информирует персонал о соблюдении мер безопасности. Сотрудники проходят ежедневное измерение температуры тела, часть административного персонала переведена на удаленную работу.