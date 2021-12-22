Сеть розничных магазинов «Магнит» назвал товары-хиты 2021 года. Эксперты розничной сети изучили покупательский спрос в уходящем году и составили топ позиций, которые показали высокий рост продаж.

Спортивное питание

Продажи спортивного питания (батончики, протеиновые напитки и другие) в магазинах Компании в денежном выражении выросли почти в 2,5 раза за год. Эта категория стала лидером рейтинга товаров-символов 2021 г. Всего в магазинах «Магнит» было реализовано более 5,8 млн единиц спортивного питания. Особенно активно потребители приобретали протеиновые батончики. Это обусловлено продолжающимся трендом на здоровое питание и заботу покупателей о себе.

Также на высокий спрос повлияли маркетинговые акции розничной сети, появление в ассортименте новых брендов, существенное расширение географии продаж и позиций этой категории, в том числе в прикассовой зоне магазинов. В следующем году «Магнит» продолжит развивать ассортимент спортпита, в том числе, протеиновыми пирожными, конфетами, печеньем, вафлями, драже и другими товарами, включая собственные бренды.

Товары для активного отдыха

Продажи этой категории выросли на 81% по сравнению с прошлым годом. Главным катализатором спроса стала аномальная летняя жара. По данным синоптиков, в европейской части страны средняя температура в июне была самой высокой за весь период наблюдений. Покупатели магазинов «Магнит», прежде всего, приобретали каркасные бассейны и аксессуары к ним, а также надувные двуспальные матрасы.

Готовые блюда

Драйверами роста продаж категории ready-to-eat по-прежнему остаются ковидные ограничения при посещении мест общественного питания и ресторанов, а также боязнь россиян заболеть, находясь в местах с массового скопления людей. Также влияние оказывают активное развитие экспресс-доставки и уже привычный тренд на экономию времени, особенно у жителей мегаполисов. В магазинах «Магнит» крупных форматов продажи сегмента ready-to-eat выросли на 33%, при этом спрос на вторые блюда увеличился на 27%, на салаты – на 19%.

Декоративная косметика и парфюмерия

Спрос на косметику и парфюмерию в 2021 г. начал восстанавливаться, многие вернулись в офисы или стали работать в гибридном формате, после ограничений начали открываться торговые центры. Продажи этой категории товаров в денежном выражении в магазинах розничной сети выросли по сравнению с 2020 г. на 19%. Тенденция к росту продолжится в том числе за счет запуска обновленного формата «Магнит Косметик», кластеризации магазинов и дальнейшего развития ассортимента, в первую очередь, за счет уникальных товаров и СТМ.

Корма для животных

Продажи этой категории в торговых точках «Магнит» выросли на 17% и опережают темпы роста рынка. При этом лидерами продаж стали влажные корма для кошек и собак. Рост обусловлен в первую очередь тем, что в период локдауна россияне стали чаще заводить питомцев. По данным ведущих производителей кормов, сегодня две из трех российских семей имеют домашних животных, при этом в целом увеличение числа питомцев наблюдается последние несколько лет, а с ним растет запрос на качественное специализированное питание.

Товары-хиты в онлайн-заказах

Специалисты по электронной коммерции «Магнита» отмечают, что в 2021 г. одним из топовых товаров стала лапша быстрого приготовления, которую, как правило, заказывают в экспресс-доставке. Кроме того, большим спросом пользуется мясо индейки, оно в пять раз чаще продается онлайн, чем офлайн. Тренд на ЗОЖ отражается и в заказах свежих овощей и фруктов, продажи этой категории растут быстрее большинства почти в 2,5 раза.