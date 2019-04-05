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«Магнит» не смог купить «Ленту»

Один из крупнейших ритейлеров в России — «Магнит» — пыталался в марте купить «Ленту». Компания 11 марта направила ритейлеру предложение с просьбой изучить возможное слияние, сказано в сообщении «Ленты» на Лондонской фондовой бирже.

Предложение поступило после того, как группа миллиардера Алексея Мордашова договорилась о покупке 41,9 процента Ленты за $729 миллионов, предложив $3,60 за GDR и $18 за акцию. «Магнит» предлагал купить 100% акций «Ленты» за $ 1,78 миллиарда.

В релизе «Ленты» отмечается, что обсуждение шло «на высоком уровне», однако сделка не состоялась, потому что «Магниту» не удалось предоставить четкого видения структуры, времени и реализуемости такого проекта. В то же время руководство «Ленты» неоднократно просило представителей «Магнита» предоставить такие данные.

В результате основные акционеры «Ленты» договорились о сделке с «Севергрупп» 1 апреля, сказано в сообщении ритейлера.

2 апреля стало известно, что Мордашов купит 41,9% акций сети гипермаркетов «Лента». Сумма сделки оценивалась в $ 728,9 миллиона. «Лента» — третий по величине ритейлер в России после X5 Retail Group («Перекресток» и «Пятерочка») и «Магнита».

Автор: Анна
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