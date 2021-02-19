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«Магнит» объявила о ребрендинге суперсторов

Розничная сеть «Магнит» объявила о ребрендинге крупных магазинов компании — суперсторов. Ритейлер переименует этот формат торговых точек в «Магнит Экстра», сообщает РБК.

Компания сменит дизайн отдельных суперсторов под индивидуальную тематику. «Магнит» уже протестировал «космический» магазин в Самаре и «кубанский» в Санкт-Петербурге. Тематические зоны торговая сеть создает с компаниями-производителями товаров повседневного спроса.

Суперсторы — крупные магазины в черте города с торговой площадью около 2,5–3 тыс. кв. м, средним чеком 694 руб. и ассортиментом около 26 тыс. наименований. В этих торговых точках обновлены навигация и зонирование, а также сокращена часть ассортимента, который не относится к продуктам питания. Суперсторы пришли на смену гипермаркетам «Магнит» в 2019 г. и насчитывают 133 магазина.

В торговых точках ритейлер планирует увеличить сезонный ассортимент. Сейчас в магазине преобладает бакалея (49%) и свежие продовольственные позиции (43%). Остальные 8% приходятся на непродовольственные товары.

«Магнит» планирует до 2025 г. ежегодно открывать 1–1,5 тыс. «магазинов у дома», 750–1000 магазинов косметики и 5–15 супермаркетов и суперсторов. На конец 2020 г. под управлением компании находилось 21,6 тыс. магазинов.

Чистая розничная выручка сети увеличилась на 13,3% за 2020 г. по сравнению с 2019 г. и составила 1,5 трлн руб., следует из отчета компании. Чистая прибыль увеличилась на 120,8% год к году, составив 37,8 млрд руб.

Автор: Анна
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