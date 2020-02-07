«Магнит» объявляет о назначении директора по маркетингу
ПАО «Магнит» , один из ведущих российских ритейлеров, объявляет о назначении Берта Вуккинка на должность директора дирекции по маркетингу.
Ключевыми задачами Берта Вуккинка на посту станут разработка маркетинговой стратегии в соответствии с целями Компании, оптимизация маркетинговых бизнес-процессов, развитие программы лояльности, диджитал-маркетинга, брендинга форматов, клиентская аналитика и оценка реакции рынка на рекламные кампании для оперативной адаптации маркетинговых активностей.
Берт Вуккинк имеет почти 20-летний опыт работы в клиентском маркетинге, брендинге и международной рекламе. Ранее он занимался разработкой и реализацией маркетинговый стратегий таких сферах, как ритейл и FMCG. До прихода в «Магнит» занимал руководящие позиции в компаниях «Лента», METRO Cash&Carry и других.
«Я рад приветствовать в нашей команде профессионала, обладающего глубокой экспертизой и внушительным опытом работы на рынке продуктового ритейла в России и за рубежом. „Магнит“ сегодня проходит трансформацию бизнеса, которая затрагивает все ключевые направления нашей работы. Нам важно очень хорошо понимать своего покупателя и эффективно с ним коммуницировать в быстро меняющейся среде. Уверен, что Берт Вуккинк сможет помочь нам в решении этой задачи, в том числе за счет более глубокой диджитализации маркетинговых активностей в тесной связке с развитием программы лояльности».
Президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг