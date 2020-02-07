«Магнит» объявляет о назначении директора по маркетингу

ПАО «Магнит» , один из ведущих российских ритейлеров, объявляет о назначении Берта Вуккинка на должность директора дирекции по маркетингу.

Ключевыми задачами Берта Вуккинка на посту станут разработка маркетинговой стратегии в соответствии с целями Компании, оптимизация маркетинговых бизнес-процессов, развитие программы лояльности, диджитал-маркетинга, брендинга форматов, клиентская аналитика и оценка реакции рынка на рекламные кампании для оперативной адаптации маркетинговых активностей.

Берт Вуккинк имеет почти 20-летний опыт работы в клиентском маркетинге, брендинге и международной рекламе. Ранее он занимался разработкой и реализацией маркетинговый стратегий таких сферах, как ритейл и FMCG. До прихода в «Магнит» занимал руководящие позиции в компаниях «Лента», METRO Cash&Carry и других.