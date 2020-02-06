Магнит объявляет о росте выручки на 11% и положительных сопоставимых продажах в 4 квартале 2019 года

ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет операционные и неаудированные финансовые результаты деятельности за 4 квартал и 2019 год.

Ключевые операционные и финансовые показатели за 4 квартал 2019 года:

Общая выручка выросла на 11,0% год к году до 368,2 млрд руб;

Чистая розничная выручка увеличилась на 9,2% и составила 357,0 млрд руб;

Оптовые продажи выросли на 135,2% год к году до 11,3 млрд руб. преимущественно за счет дистрибуции фармацевтических товаров;

Сопоставимые продажи (LFL)1 увеличились на 0,1% на фоне роста среднего чека на 0,3% и снижения трафика на 0,2%;

Компания открыла (net) 228 магазинов2 (115 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 107 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети составило 20 725 по состоянию на 31 декабря 2019 г.;

Торговая площадь Компании увеличилась на 96 тыс. кв. м (рост на 12,7% год к году);

Компания выполнила редизайн 164 магазинов у дома и 69 магазинов дрогери. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2019 г. доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, выросла до 69% и 50% соответственно;

Валовая прибыль составила 79,7 млрд руб., валовая маржа — 21,7% (на 198 б.п. ниже год к году) в связи со снижением торговой маржи, ростом логистических затрат, потерь и увеличением доли низкомаржинального оптового сегмента, частично компенсированныx улучшением коммерческих условий и увеличением доли высокомаржинального формата дрогери;

Показатель EBITDA составил 20,0 млрд руб. Сокращение маржи EBITDA на 154 б.п. год к году до 5,4% обусловлено динамикой валовой маржи и небольшим ростом коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, частично компенсированными ростом прочих операционных доходов год к году.

Чистая прибыль в 4 квартале 2019 г. сократилась на 51,2% год к году и составила 4,0 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 140 б.п. год к году до 1,1%.

Ключевые операционные и финансовые показатели за 2019 год:

Общая выручка выросла на 10,6% год к году до 1 368,7 млрд руб.;

Чистая розничная выручка увеличилась на 9,5% год к году и составила 1 332,9 млрд руб.;

Оптовые продажи выросли на 77,4% год к году до 35,8 млрд руб. преимущественно за счет дистрибуции фармацевтических товаров;

Сопоставимые продажи (LFL)3 увеличились на 0,4% на фоне роста среднего чека на 2,8% и снижения трафика на 2,3%;

Компания открыла (net) 2 377 магазинов4 (1 195 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 1 176 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети составило 20 725 по состоянию на

Торговая площадь Компании увеличилась на 814 тыс. кв. м (рост на 12,7% год к году);

Компания выполнила редизайн 2 341 магазина, включая 1 615 магазинов у дома, 5 супермаркетов и 721 магазин дрогери;

Валовая прибыль составила 312,0 млрд руб., валовая маржа — 22,8% (на 114 б.п. ниже год к году) в связи со снижением торговой маржи, ростом потерь и увеличением доли низкомаржинального оптового сегмента, частично компенсированными улучшением коммерческих условий и увеличением доли высокомаржинального формата дрогери;

Показатель EBITDA составил 83,1 млрд руб. Маржа сократилась на 117 б.п. год к году до 6,1%. Скорректированный5 показатель маржи EBITDA составил 6,8%;

Чистая прибыль сократилась на 49,0% год к году и составила 17,1 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 146 б.п. год к году до 1,3%.

Президент, генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг прокомментировал: «В четвертом квартале мы продолжили вносить изменения в ассортимент, улучшать категорийный менеджмент, предпринимать меры по повышению доступности товаров на полке внедрять программу лояльности. Несмотря на более низкие темпы инфляции, растущую конкуренцию и высокую базу прошлого года, мы видим положительную динамику LFL продаж благодаря стабильно растущему трафику. Важно отметить, что рост трафика стал результатом притока новых уникальных клиентов из других сетей и ростом частоты посещений. Мы видим, что эта динамика продолжается в январе. Повышение операционной эффективности существующей сети магазинов, оптимизация ключевых бизнес-процессов и жесткий контроль затрат остаются нашими приоритетами и будут основными драйверами роста в 2020 году. Компания продолжит органическое развитие сети в текущем году, но с учетом более высоких требований к доходности с целью принести дополнительную прибыль нашим акционерам».

Ключевые события 4 квартала и после отчетного периода: Компания объявила дивиденды по результатам 9 месяцев 2019 г. в размере около 15 млрд руб., что составляет 147,19 руб. на одну обыкновенную акцию; На Московской Бирже размещены два выпуска биржевых облигаций на сумму 10 млрд руб. каждый с процентной ставкой 6,9% и 6,6% годовых соответственно. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА (АО)) присвоило обоим выпускам кредитный рейтинг на уровне AA (RU); Компания выпустила более 33 млн карт лояльности, количество активных пользователей приблизилось к 20 млн. В целом по Компании доля чеков с использованием карт лояльности составила 39%, а доля продаж достигла 58%6. В пилотных регионах доля чеков превысила 50%, а доля продаж — 64%;

В ноябре Компания открыла первый суперстор — обновленный гипермаркет «Магнит Семейный»;

Компания S&P Global Ratings подтвердила рейтинг ПАО «Магнит» на уровне «BB», прогноз «Стабильный»; В ноябре Компания вступила в международную Ассоциацию ритейлеров и производителей потребительских товаров, подчеркнув свое намерение внедрять принципы устойчивых деловых практик; Более 350 поставщиков приняли участие в партнерской конференции «Магнита», проводимой в Сочи, на которой Ян Дюннинг и другие члены команды поделились планами на 2020 год и обсудили последние события в Компании; Андрей Бодров, который в сентябре 2019 года пришел в Компанию на должность Директора по инвестициям, избран в состав Правления.

Операционные результаты за 4 квартал и 2019 год

Операционные показатели

4 квартале 2019 г. общая выручка выросла на 11,0% год к году и составила 368,2 млрд руб. Более высокие результаты по сравнению с прошлым кварталом были достигнуты благодаря ускорению роста розничной выручки и LFL продаж, частично нивелированному замедлением роста торговой площади (12,7% в 4 квартале 2019 г. по сравнению с 17,2% в 3 квартале 2019 г.).

Чистая розничная выручка в 4 квартале 2019 г. выросла на 9,2% год к году (9,8% с учетом НДС) и составила 357,0 млрд руб. на фоне увеличения торговой площади на 12,7% и роста LFL продаж на 0,1%.

4 квартале 2019 г. рост LFL продаж стал положительным и составил 0,1% преимущественно благодаря значительному улучшению LFL трафика с −3,4% в 3 квартале 2019 года до −0,2% в 4 квартале и росту LFL среднего чека на 0,3%. LFL продажи в 4 квартале 2019 г. выросли по сравнению с 3 кварталом 2019 г. несмотря на высокую базу 4 квартала 2018 г.

LFL трафик демонстрировал непрерывный рост в каждом месяце квартала и стал положительным декабре, показав лучший результат за месяц за весь 2019 год. Улучшение было обусловлено ростом количества уникальных покупателей и частоты посещений. При этом тренд на увеличение количества посещений стал еще более выраженным в конце квартала, демонстрируя последовательный рост в течение всего отчетного периода. В 4 квартале 2019 г. продолжился приток покупателей от других игроков, главным образом, из больших форматов и традиционной розницы. Положительная динамика LFL трафика была отмечена по всех форматах, а в основном формате — магазинах у дома — LFL трафик впервые с 3 квартала 2016 г. стал положительным. Такой динамике способствовали дальнейшая работа с ассортиментом и доступностью товара на полке, а также развертывание программы лояльности.

С запуска пилотного проекта Компания выдала более 33 млн карт, количество активных пользователей превысило 60%. Компания внимательно следит за эффективностью программы лояльности в трех пилотных регионах, в которых она действует с конца марта 2019 г. и является наиболее зрелой. В этих регионах доля покупок с использованием карты составила более 50% в чеках и 64% в продажах. Частота покупок пользователей карт лояльности в пилотных регионах выросла на 3%11. Доля покупателей, совершающих покупки в магазинах разных форматов семьи «Магнит», выросла на 15 п.п. до 52%. В целом по Компании доля покупок с использованием карт лояльности составила 39% в чеках и 58% в продажах.

Рост LFL чека остался положительным, хоть и сократился с 2,8% в 3 квартале 2019 г. до 0,3% в 4 квартале 2019 г. Несмотря на то, что в отчетном периоде инфляция на полке продолжила замедляться в соответствии с общей динамикой в стране, ключевым фактором снижения роста чека стало сокращение среднего количества товаров в корзине, что особенно проявилось в последнем месяце года. Промо-кампания «Щелкунчик», проводимая в декабре 2018 года, стимулировала рост чека, сформировав эффект высокой базы для декабря 2019 г. Снижение среднего количества SKU и инфляции на полке было частично компенсировано продолжающимся ростом потребления более дорогих товаров.

В отчетном квартале наблюдалась наибольшая за 2019 г. интенсивность промо, что оказало дополнительное влияние на чек. В 4 квартале 2019 г. Компания отметила рост доли промо год к году и квартал к кварталу на фоне усиления интенсивности промо в секторе в целом. Рост доли промо был частично обусловлен сезонными промо акциями, более глубокими скидками, не полностью компенсированными поставщиками, и продолжением распродажи ассортимента пассивной матрицы, а также инициативой Компании по привлечению внимания покупателей к положительным изменениям в магазинах сети. Активный запуск программы лояльности и рост доли продаж с использованием карты также способствовал увеличению доли промо. Темпы роста доли промо в декабре стали замедляться по сравнению с октябрем и ноябрем. В январе 2020 г. промо активность была по-прежнему выше год к году, но значительно снизилась по сравнению с предыдущем кварталом без потери конкурентоспособности — рост LFL продаж и трафика продолжился по сравнению с предыдущими месяцами во всех сегментах бизнеса.

Развитие сети магазинов и результаты форматов

Сегмент магазинов у дома составил 75,7% в розничных продажах Компании в отчетном квартале.

4 квартале 2019 г. Компания открыла (net) 115 магазинов у дома (по сравнению с 614 в 4 квартале 2018 г.), прирост торговой площади составил 52 тыс. кв. м. В прошлом году Компания выполнила редизайн 1 615 магазинов у дома по сравнению с 1 126 магазинами в 2018 г., сфокусировавшись в отчетном квартале на Москве и Северо-Западном регионе. Продажи в формате магазинов у дома выросли на 10,6% благодаря росту торговой площади на 11,4% и LFL продаж на 1,2% в 4 квартале 2019 г. Рост LFL трафика впервые стал положительным за последние три года и составил 0,2%. Рост LFL среднего чека замедлился до 1,0% в 4 квартале 2019 г.

Супермаркеты генерируют 15,1% розничных продаж Компании. В 4 квартале 2019 г. были открыты 6 супермаркетов (по сравнению с 10 в 4 квартале 2018 г.), прирост торговой площади составил 8 тыс. кв. м. Выручка этого сегмента сократилась на 4,3% на фоне роста торговой площади на 0,7% год к году и сокращением LFL продаж на 5,4%. Несмотря на то, что по результатам деятельности этот сегмент отстает от малых форматов, наблюдалось постепенное улучшение как LFL трафика, так и LFL среднего чека в каждом месяце 4 квартала.

Доля формата дрогери в розничных продажах Компании продолжила расти и достигла по итогам отчетного периода рекордных 8,7%. В 4 квартале 2019 г. были открыты 107 магазинов косметики (по сравнению с 332 в 4 квартале 2018 г.), прирост торговой площади составил 23 тыс. кв. м. За полный 2019 г. Компания открыла рекордное количество магазинов косметики — 1,176 по сравнению с 732 в 2018 году, усилив свою позицию лидера на рынке в данном сегменте. Рост продаж в формате дрогери в 4 квартале 2019 г. составил 20,2% на фоне роста торговой площади на 25,8% и роста LFL продаж на 1,8%. LFL трафик вырос с 1,6% в 3 квартале 2019 г. до 4,8% в 4 квартале 2019 г., что стало самым высоким показателем за последние четыре года. LFL средний чек сократился на 2,9% в результате роста количества посещений и уменьшения количества товаров в корзине.

«Магнит» продолжает программу реноваций: в четвертом квартале обновление прошли 164 магазина у дома и 69 магазинов дрогери. В результате общая доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, достигла 69% и 50% соответственно.

Прогноз результатов на 2020 г.

2020 году Компания планирует открыть около 1 300 магазинов (net) разного формата в рамках программы органического развития. Компания продолжит поиск небольших или средних M&A возможностей, создающих дополнительную акционерную стоимость, с фокусом на укрепление своих позиций в регионах присутствия. Программа открытия магазинов текущего года отражает более жесткие требования к доходности и больший фокус на операционную эффективность. Закрытия включают магазины в разных регионах, которые не отвечают требованиям Компании к доходности.

Прогнозы капитальных затрат на 2020 г. отражают сокращение инвестиций в органический рост и редизайн, а также увеличение затрат на проекты по повышению эффективности, направленные на развитие бизнеса, такие как оптимизация цепочки поставок, инфраструктуры ИТ и т.п.

Эффективность бизнес-операций и эффективное распределение капитала являются ключевыми приоритетами Компании в текущем году. Команда менеджмента сосредоточится на обеспечении сбалансированного подхода к промо акциям с более активным привлечением поставщиков, дальнейшем сокращении потерь и оптимизации логистических, коммерческих, общехозяйственных, административных и финансовых расходов