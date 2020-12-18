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«Магнит» объявляет первые итоги пилотов в e-commerce

Компания «Магнит» начала тестирование сервисов в онлайн-коммерции во второй половине 2020 года, последние пилоты были запущены в начале декабря. Динамика пилотных проектов за первые 3 месяца оказалась намного лучше первоначальных ожиданий и продемонстрировала высокий потенциал рынка. Несмотря на небольшой срок действия пилотных проектов, уже сегодня «Магнит» выполняет около 7 000 заказов в день. Число заказов активно растет — в среднем на 25% каждую неделю. По оценкам компании, большую часть заказов совершают покупатели, ранее не посещавшие офлайн-магазины «Магнит».

Экстраполированная годовая выручка (run rate) онлайн-сегмента «Магнита» составляет 2,2 млрд рублей, исходя из оборота за последнюю неделю (7-13 декабря).

Всего в настоящее время у «Магнита» шесть онлайн-проектов доставки — собственных и партнерских. Направление foodtech компания начала развивать с профильными партнерами: с конца августа 2020 года с Delivery Club, а с конца сентября — с «Яндекс.Едой». Оба сервиса занимаются экспресс-доставкой в пределах часа. В сентябре начал работать онлайн-заказ «Магнит Аптека», в начале ноября — собственное приложение «Магнит Доставка» с экспресс-доставкой по Москве, а в конце ноября запущена собственная регулярная доставка из краснодарских магазинов «Магнит Семейный». В начале декабря «Магнит» и Delivery Club запустили доставку заказов из магазинов «Магнит Косметик» в Екатеринбурге и Краснодаре. Пока все проекты в онлайн-коммерции «Магнита» находятся в стадии пилота.

Крупнейший по продажам и наиболее динамично растущий сегмент — экспресс-доставка, которая работает на базе магазинов «у дома».

Средний чек собственной доставки «Магнита» сегодня составляет около 1 500 рублей, что более чем в 5 раз превышает аналогичный показатель в магазинах (283 рубля по итогам третьего квартала 2020 года). Это связано, в основном, с большим числом товаров в корзине. Кроме того, тариф доставки зависит от размера чека.

«Магнит» ожидает, что средний чек онлайн-заказов продолжит рост, в том числе благодаря масштабированию сервиса регулярной доставки «Магнит Доставка». Этот сервис ориентирован на крупную закупку впрок из магазинов «Магнит» крупных форматов. Пока он работает в пилотном режиме только в Краснодаре.

Сервисы e-commerce «Магнита» сегодня охватывают свыше 900 магазинов сети в 44 регионах и 69 городах. При этом около 50% текущей выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В течение 2021 года компания планирует подключить к онлайн-доставке не менее 1 500 магазинов у дома, крупного формата и «Магнит Косметик» в более чем 50 регионах России.

«Нам удалось очень быстро выйти в онлайн-сегмент. Мы осознанно изначально сделали ставку на партнерские проекты, чтобы минимизировать инвестиции, добиться быстрого масштабирования и получить опыт. Мы продолжим развивать партнерскую модель, но большое внимание будем уделять и построению собственного сервиса доставки в разных покупательских миссиях, — прокомментировал президент, генеральный директор сети „Магнит“ Ян Дюннинг. — Несмотря на то, что все наши проекты работают в режиме пилотов, они уже демонстрируют хорошие результаты. У нас очень амбициозные цели роста этого бизнеса: мы хотим предоставить покупателям качественное предложение и разнообразные сервисы как в офлайн-, так и в онлайн-формате».

Автор: Анна
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