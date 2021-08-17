«Магнит» обновил формат «Магнит Косметик»

Компания «Магнит» представил новый концепт формата «Магнит Косметик», превратив пространство магазина в салон красоты и добавив цифровые решения и дополнительные сервисы. В основе обновленного дизайна лежит подход #MeTime — время для себя и наедине с собой. Для пилотного проекта Компания выбрала три магазина в Краснодарском крае, два из них уже начали работу.

«Магнит» продолжает адаптировать формат «Магнит Косметик» под меняющиеся потребности, чтобы помочь покупателю — в первую очередь женщине — заботиться о доме и близких, а самое главное — о себе самой. В новой концепции магазин разделен на две зоны — «эмоциональную» и «рациональную», которые отличаются оформлением, подходом к оборудованию и освещением.

В «эмоциональной» части торгового зала основной розовый цвет «Магнит Косметик» усилен глубоким бургундским, добавлены акцентные круглые светильники и большие зеркала. Острова для макияжа выполнены в насыщенном синем (грозовом) цвете. Это позволило воссоздать атмосферу салона красоты. В оформлении «рациональной» зоны используются светло-пастельные цвета и натуральные материалы, например, фанера кремового цвета, а также разнообразные прожекторы и точечные светильники. Каменная плитка пола и потолок в обоих частях магазина имеют пудро-розовой цвет, который усиливает ощущения уюта и спокойствия.

В магазине продумана и зона с товарами для мужчин — она также выделена насыщенным синим цветом. В дизайн добавлены и эко-элементы, в частности, зона товаров для здоровья оформлена с использованием натуральной древесины.

В новом концепте сделан акцент на beauty-категории. Их ассортимент зависит от кластеризации. Так, магазины кластера «Мегаполис», в первую очередь, сфокусированы на косметических средствах (декоративная косметика, парфюмерия, уход за кожей лица и волосами), также они максимально оснащены цифровыми технологиями и имеют дополнительные сервисы. Например, в торговой точке имеется кофемашина и предлагаются разнообразные напитки навынос.

Обновленный концепт в целом подразумевает максимум цифровых решений, которые уже пилотируются в разных форматах магазинов Компании. Среди них — кассы-трансформеры, работающие в двух режимах (как аппараты для самостоятельной оплаты и как привычные кассы с сотрудником), технология виртуального тестирования макияжа E-Visage («умное зеркало»), биометрическая оплата по лицу, интерактивные дисплеи покупателя. LED-экраны, прайсчекеры и радио объединены в единую систему медиаконтента, позволяющие централизованно управлять маркетинговыми коммуникациями и эффективно подстраиваться под меняющиеся промоакции.

«Новая концепция „Магнит Косметик“ направлена на то, чтобы поход в магазин доставлял больше комфорта и позитивных эмоций — мы хотим, чтобы покупатели не уставали от покупок, а получали удовольствие. Поэтому мы создали максимально располагающую к отдыху атмосферу — теплую и уютную. Мы планируем в Краснодаре протестировать обновленный концепт для кластеров „Мегаполис“ и „Город“, а для кластера „Деревня“ — в станице Нововеличковская. Мы запустили уже два магазина, третий — кластер „Город“ — появится до конца августа. Мы посмотрим на результаты пилотирования и примем решение о масштабировании». Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор розничной сети «Магнит»

Ранее «Магнит» пересмотрел кластеризацию ассортимента «Магнит Косметик» в зависимости от расположения магазина, адаптировав его под спрос покупателей в разных географиях присутствия: «Мегаполис» (с более широким ассортиментом товаров «для нее»), «Город» (сбалансированное предложение) и «Деревня» (больше товаров «для дома» и «для семьи»).