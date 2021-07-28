«Магнит» отказался от развития алкомагазинов

«Магнит» отказался от развития формата алкогольных магазинов «Магнит вечерний», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ретейлера. В будущем алкомагазины сети будут переделаны в торговые точки «у дома» и «Магнит косметик».

Идея алкомаркетов реализовалась в 2019 г. в Самаре — там открылась точка площадью 200 кв. м с ассортиментом около 2,5 тыс. наименований. Самые эффективные решения по реализации точек с алкогольной продукцией (торговое оборудование, навигация, дизайн полок) будут использованы в алкогольных отделах крупных ретейлеров, добавляет представитель «Магнита».

В сегменте алкоторговли лидерами могут стать либо дискаунтеры «с агрессивным ценообразованием», либо алкогольные дистрибьюторы, которые смогут снижать зависимость магазинов от поставок в федеральные сети, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Продукция «Магнита вечернего» не отличается от других подобных торговых точек и заметно проигрывает специализированным сетям, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская. Крупным магазинам оказалось сложно конкурировать с основными игроками сегмента, такими как «Красное&Белое» и «Винлаб», добавляет она.

В 2016 г. продуктовая розничная компания России X5 Group (в нее входят «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») запустила формат алкомаркетов «Пятьница». В прошлом году глава компании Игорь Шехтерман заявлял, что всего было открыто 45 таких магазинов, однако проект не стал успешным и не будет развиваться в дальнейшем. Впрочем, уже открытые точки продолжат работу, говорят в компании.