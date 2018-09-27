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«Магнит» откажется от формата гипермаркетов

Российский продовольственный ритейлер «Магнит» намерен расширять свое присутствие без формата гипермаркетов — от них он откажется в пользу супермаркетов и компактных магазинов у дома. Их посетителям ритейлер предложит дополнительные сервисы в виде кафе, store-in-store с товарами для детей и домашних животных. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на стратегию развития сети.

«Магнит» к 2023 г. намерен увеличить свою долю на рынке продовольственного ритейла с 9% до 15%. Число магазинов непосредственно сети «Магнит» (формат «у дома») за этот период должно вырасти с 13,4 тыс. до 22,8 тыс., сети «Магнит семейный» (формат супермаркетов) — с 0,5 тыс. до 0,9 тыс., «Магнит косметик» — с 4,4 тыс. до 9,3 тыс. Ритейлер также рассчитывает открыть на территории своих магазинов 9 тыс. аптек, сейчас их у него около ста.

В будущем «Магнит» постепенно откажется от формата гипермаркетов. Сейчас в портфеле компании 8 крупноформатных магазинов, площадь которых составляет 4,5–5 тыс. кв. м. Как сообщила гендиректор «Магнита» Ольга Наумова, эти объекты в дальнейшем планируется переформатировать в торгово-развлекательные центры на базе сети «Семейный плюс». Они будут представлять собой супермаркеты с дополнительными сервисами (аптеки и кафе, store-in-store с товарами для детей и домашних животных).

«По нашей стратегии мы хотим активнее предлагать дополнительные услуги и сервисы и работать с 65–70% кошелька потребителя.

„Магнит“ нацелен на разные сегменты и миссии. Люди ходят в магазин не только за рядовыми покупками: кто-то хочет приобрести товары к празднику, у кого-то нет времени стоять у плиты, и он покупает готовые блюда, для кого-то важнее сервисы, эмоции. Мы это анализируем и будем внедрять разные решения.

Мы должны более четко донести до потребителя идею: есть семья магазинов „Магнит“, которой есть что предложить каждой российской семье. Мы работаем на массового потребителя и хотим видеть в своих магазинах каждого из 140 млн человек в России. И понимая, что у нас есть традиционно наши потребители, любители экономить, мы не планируем идти в совсем другой сегмент...», комментирует новую стратегию Ольга Наумова.

В формате «у дома» продолжится редизайн магазинов. Акцент будет делаться на фруктах-овощах и категории fresh. Это позволит привлечь новую аудиторию, считает Ольга Наумова.

Кроме того, «Магнит» рассматривает возможность запуска «ультрамалого» формата — торговых точек площадью 100-200 кв. м. Такие магазины будут размещаться в деловых центрах, заправках, зданиях «Почты России» и так далее.

Автор: Анна
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