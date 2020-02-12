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«Магнит» откроет 1100 магазинов дрогери в 2020 году

В прошлом году компания запустила 1176 магазинов «Магнит Косметик». Это рекордное число открытий за всю историю формата, начиная с 2010 года. В текущем году компания сохранит высокую динамику развития сети дрогери.

Чистая розничная выручка формата дрогери в 2019 году выросла на 20,5% и достигла 109,7 млрд рублей. Сопоставимые продажи сети «Магнит Косметик» увеличились за прошлый год на 3,1%, продемонстрировав лучшую динамику среди всех форматов компании. Доля дрогери в выручке «Магнита» выросла в 2019 году до 8,7%.

«Магнит Косметик» активно развивался на фоне высокой популярности формата у покупателей и изменения системы управления в регионах. В рамках последней принятие решений об открытии новых торговых объектов после оценки их потенциальной эффективности было передано локальным менеджерам. Это сократило цепочку согласований и способствовало быстрому запуску. По итогам 2019 года 44% дрогери (525 магазинов) было открыто под одной крышей с магазинами «у дома», что обеспечило дополнительную конверсию покупателей между двумя форматами «Магнита».

В 2019 году компания разделила географию сети дрогери на три кластера — магазины, расположенные в городах численностью миллион и более человек, точки в городах до миллиона человек, а также торговые объекты в малых населенных пунктах. Каждый кластер имеет свое уникальное CVP, ассортимент и торговое пространство. Например, в столичных магазинах будет увеличено предложение декоративной и уходовой косметики в среднем и высоком ценовых сегментах, а в малых городах добавлен ассортимент инструментов и садового оборудования.

Магазины «Магнит Косметик» ежедневно посещают около 1 млн человек. Ключевая покупательская миссия формата связана с быстрым и удобным приобретением товаров красоты, ухода за собой, семьей и домом в одном месте. По итогам 2019 года высокий рост сопоставимых продаж продемонстрировали «Сезонные и подарочные товары» (+23%), «Косметические подарочные наборы» (+21%), «Аксессуары» (+19%) и «Уход за кожей лица» (+12%), также существенный рост показали продукция в категориях «Корма для собак» (+36%) и «Корма для кошек» (+22%).

Тенденция, направленная на сохранение экологии и бережливое потребление, нашла отражение в покупательском спросе на экосегмент товаров. Так, в прошлом году на 75% выросли продажи бытовой химии, снижающей воздействие на окружающую среду.

Сопоставимые продажи собственных торговых марок (СТМ) в магазинах «Магнит Косметик» выросли на 17%. Всего было реализовано более 137 млн единиц продукции. Эксклюзивные марки «Магнита» — декоративная косметика Stellary (в 2019 году отмечена премией Glamour Best of Beauty) и Beauty Bomb (в 2019 году вошла в пятерку лучших новых брендов по версии Forbes) продолжают набирать популярность у покупателей. Stellary показала рост LFL-продаж на 14%, а Beauty Bomb, появившаяся в сети в середине 2018 года, — на 34%[1].

«Дрогери — самый успешный на сегодня формат семьи магазинов „Магнит“, мы довольны динамикой его развития в 2019 году. В этом году мы продолжим экспансию и планируем открыть еще около 1100 магазинов. При этом большое внимание будем уделять и качественному росту формата, чтобы обеспечить дальнейший рост сопоставимых продаж. Мы планируем адаптировать ассортимент в соответствии с желаниями покупателей, чтобы еще лучше закрывать их потребности, расширять ассортимент новыми брендами в разных ценовых категориях, добавлять уникальные позиции, а также продолжим активно развивать действующие СТМ и запускать новые. Важным фактором развития в 2020 году станет запущенная в 2019 году кроссформатная программа лояльности. Она позволит нам не только привлечь покупателей из основного формата „Магнита“, но и обеспечит существенно лучшее понимание клиентов, а также возможность прямой и максимально эффективной коммуникации с ними», — прокомментировал директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

Автор: Анна
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