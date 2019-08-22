«Магнит» откроет сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»

Продовольственный ритейлер «Магнит» планирует развивать собственную сеть алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Первый магазин под этой вывеской откроется в Самаре. Ритейлер протестирует этот формат и по результатам эксперимента (продлится три-шесть месяцев) будет принято решение о дальнейшем развитии.

Бесконечно развиваться в продовольственном ритейле невозможно, сети вынуждены искать новые форматы, отмечает гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Речь фактически идет о магазине у дома, где, кроме спиртных и алкогольных напитков, покупатель сможет приобрести необходимые продукты, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В пилотном магазине «Магнит» сделал акцент на товарах собственных торговых марок (СТМ) и прямого импорта. По данным господина Бурмистрова, количество такой продукции может достигать 30% от всего ассортимента. Для сравнения: в обычных супермаркетах сети доля таких СТМ и собственного импорта достигает 15%. «Такая высокая доля в ассортименте «Магнита вечернего» даст возможность получить дополнительную маржинальность, которая будет выше, чем в стандартных магазинах. И это несмотря на то, что логистика для магазинов малого формата гораздо сложнее«,— комментирует он.

По оценкам Михаила Бурмистрова, потенциально сеть может открывать несколько сотен точек в год, но конкурировать, например, с «Красным и белым», чьи магазины более компактные и окупаются в среднем за полтора года, будет непросто.

«Специализированные магазины „Магнита“ выглядят более дорогими, срок их окупаемости может достигать четырех лет», — отмечает он.