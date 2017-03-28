«Магнит» откроет собственную аптечную сеть

«Магнит» набирает персонал для нового формата - собственной аптечной сети. На сайте HeadHunter появились вакансии руководителя проектов по форматному ценообразованию аптек, заведующего, руководителя проекта по эталонам аптек, руководителя по обучению персонала, ответственного за мониторинг продаж. Все вакансии актуальны для Краснодара.

Компания решила развивать аптечный сегмент после успешного запуска форматов «А-Мега» и «Да Здоров» в магазинах X5 Retail Group, сообщает РБК. Оба бренда находятся под управлением дистрибьютора «СИА Интернейшнл».

Руководство «Магнита» даже обсуждало привлечение к проекту Андрея Гусева - главы розничного бизнеса «СИА Интернейшнл», ранее развивавшего сети «А5» и «Ригла». В итоге разработку проекта доверили директору «Магнит Косметик» Сергею Гончарову. По итогам 2016 года «Магнит Косметик» стал самым растущим сегментом бизнеса ритейлера, рост его выручки в структуре группы составил 60%.

О планах «Магнита» стало известно в феврале. Тогда журнал «Фармацевтический вестник» узнал об открытии 5 тысяч аптечных точек, базирующихся в продуктовых магазинах ретейлера. Однако основной владелец компании Сергей Галицкий опровергал эту информацию.