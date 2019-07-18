«Магнит» открыл 20 000-ый магазин

Юбилейным стал магазин формата «у дома», расположенный в подмосковном Королёве по адресу: ул. Пионерская, 30а. В торжественном открытии приняли участие министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, руководитель администрации Королёва Юрий Копцик и директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

Новый магазин — один из наиболее технологичных в сети. Часть товаров имеют электронные ценники, а сотрудники, кроме классических решений для оперативной работы, используют мобильные принтеры, которые сканируют штрих-код товара и сразу распечатывают ценник. Установлены и прайс-чекеры, которые позволяют оперативно узнать точную стоимость товара. Также есть кассы самообслуживания — с их помощью можно самостоятельно отсканировать покупки и оплатить любым удобным способом: наличными, картой, через смартфон.

Магазин «у дома» в Королеве — это первая торговая точка компании, в которой покупателям доступен бесплатный Wi-Fi.

Площадь магазина составляет около 600 кв. м. График работы — ежедневно с 8 до 22 часов. В ассортименте — более 6000 популярных товаров, широко представлена продукция местных производителей. В магазине в ближайшее время будет установлена профессиональная кофемашина, можно будет приобрести свежесваренный кофе на вынос. Ассортимент торговой точки будет постоянно обновляться.

В торговой точке установлено современное торговое оборудование. Например, молочная продукция хранится в холодильниках с дверцами, а не в традиционной открытой бонете. Это позволяет еще лучше сохранять температуру и расходовать меньше электроэнергии.

Понятная навигация помогает легко ориентироваться в торговом зале, а удобная система ценников и указателей на полках позволяет покупателям быстро найти местную продукцию, самые выгодные акции и скидки.

Для покупателей в день открытия компания подготовила яркий праздник. Жителей Королёва радовали подарками за покупку и веселыми конкурсами. В магазине работали пять дегустационных зон с продукцией местных производителей. Каждый желающий мог сделать снимок на память в яркой фотозоне с ростовыми куклами, а все дети получили мороженое.

«Мы рады, что именно в Королёве — городе науки — запущен юбилейный магазин компании, и не менее символично, что эту цифру мы перешагнули в год празднования 25-летия розничной сети. Семья магазинов „Магнит“ работает для каждой российской семьи. Мы всегда открывали магазины и в больших, и в малых городах, чтобы всегда быть ближе к дому — ближе к семье. Мы постоянно совершенствуем торговые точки, делаем их технологичнее, чтобы это были магазины, куда хочется приходить за покупками каждый день, получать новые позитивные эмоции», — прокомментировал директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.