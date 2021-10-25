«Магнит» открыл аптечный даркстор

«Магнит» открыл первый магазин-склад, обеспечивающий онлайн-продажи аптечных товаров. Пилотный даркстор заработал в Краснодаре.

Даркстор работает в соответствии с действующими в стране лицензионными требованиями в формате аптечного пункта click&collect. Его общая площадь составляет около 250 кв. м. Даркстор имеет зону сборки интернет-заказов и торговый зал для офлайн-продаж, а также административную зону. При заказе из даркстора покупателям доступен более широкий ассортимент, чем в традиционной «Магнит Аптеке», — около 8 тыс. наименований, в том числе рецептурные и безрецептурные лекарства, БАДы, медицинские приборы, товары для здоровья и пр.

Даркстор будет обеспечивать доставку онлайн-заказов в примерно 30 «Магнит Аптек», которые будут подключены до конца недели. Покупки можно оформить на сайте «Магнит Аптеки» в любое время, а затем самостоятельно забрать из удобной точки или непосредственно из даркстора. Минимальная сумма заказа отсутствует. При оформлении заказа до 22:00, товары можно будет забрать уже на следующий день. Если заявка оформлена после 22:00, заказ будет готов для самовывоза через день.

«Мы продолжаем развивать фармацевтический сегмент в нашем e-commerce. С помощью даркстора мы хотим предложить нашим клиентам более широкий выбор товаров и увеличить их доступность. Бизнес-модель дарксторов уже показала свою эффективность в доставке продуктов питания, сейчас мы хотим проверить эту гипотезу и в фарме. Пилотный аптечный даркстор позволит нам протестировать операционные процессы и оценить покупательский отклик, после чего мы примем решение о масштабировании». Андрей Лукашевич﻿, директор по электронной коммерции сети «Магнит»

Ранее «Магнит» запустил сервис бронирования лекарств в регионах. Сегодня сервис доступен покупателям в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также в Республике Карелия. До конца года проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата «Магнит Аптека», таким образом, бронирование будут доступно в почти 900 точках Компании по всей стране, в том числе в более 100 аптеках Москвы и Московской области.﻿

Кроме того, розничная сеть начала сотрудничать с аптечным маркетплейсом «Ютека», чтобы увеличить число контактов с покупателями, повысить узнаваемость бренда в этом сегменте рынка и получить больше информации о потребительском поведении. До конца года «Магнит» рассчитывает протестировать и другие партнерские площадки, а также расширить собственный сервис.