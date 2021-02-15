«Магнит» открыл еще семь дискаунтеров

Компания «Магнит» открыла еще семь дискаунтеров «Моя цена». Торговые точки были запущены в г. Казань (Республика Татарстан), г. Рузаевка (Республика Мордовия), г. Кузнецк (Пензенская область), пос. Верховье (Орловская область), г. Невинномысск (Ставропольский край), г. Семенов (Нижегородская область) и г. Олонец (Республика Карелия). Таким образом, сегодня число дискаунтеров составляет 23 магазина.

Все дискаунтеры были открыты на базе магазина «у дома». Общая площадь торговых точек составляет 150-350 кв. метров. В ассортимент входит около 1 700 наименований. Акцент сделан на товарах первого ценового сегмента и собственных торговых марках (более 15% от всего ассортимента), а также на продукцию ежедневного спроса в экономичной упаковке: овощи, фрукты, бакалея, молочные товары, мясная гастрономия, птица, консервация, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных, бытовая химия и др. Дискаунтеры отличаются простым зонированием торгового пространства и базовым набором оборудования. При этом клиентский сервис остается на высоком уровне и отвечает требованиям современного магазина.

Напомним, что первые три магазина нового пилотного формата появились в июле 2020 года в городах Самара, Камышин Волгоградской области и пос. Старая Кулатка Ульяновской области. Дискаунтеры «Моя цена» ориентированы на потребителей, чувствительных к цене, совершающих частые небольшие покупки традиционного ассортимента товаров или приобретающих продукцию впрок. Позднее магазины были открыты в Воронеже, Липецке, Самаре, в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Тульской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Алтайском крае.

«Магнит» продолжит пилотировать формат дискаунтера и откроет до конца 2021 года еще несколько десятков новых магазинов, чтобы детально изучить отклик покупателей и принять решение о масштабировании.