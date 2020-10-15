«Магнит» открыл магазин «у дома» для крупных городов

Торговая точка общей площадью 665 кв. м с кафе начала работать в Москве по адресу ул. Салтыковская, 45. В магазине, специально разработанном под потребности жителей крупных городов, полностью изменилось внутреннее пространство, оптимизирован ассортимент, атмосфера стала более эмоциональной, а сама торговая точка — максимально цифровой.

ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет об открытии магазина «у дома» для крупных городов. Исторически магазины «Магнит» «у дома» в больших городах мало отличались от подобных объектов в менее крупных населенных пунктах. При этом клиентские предпочтения в мегаполисах имеют ряд важных отличий. «Магнит» продолжил кластеризацию своих форматов в соответствии с особенностями покупательских трендов в различных локациях и открыл магазин для мегаполисов, спроектированный по принципу look&feel: с акцентом на атмосферу, полезные сервисы, digital-решения с сохранением привлекательных цен. В одном здании с продуктовой точкой для удобства посетителей работает «Магнит Аптека». Элементы, составляющие концепцию магазина для крупных городов, планируется в дальнейшем использовать в разных сочетаниях в других локациях.

В ассортименте «Магнита» для крупных городов — около 6 000 товарных наименований. Особое внимание уделено категориям «фреш» и «ультрафреш», отделы с которыми занимают 35% зала: фруктам, овощам, молочной продукции, свежей выпечке. Выбор расширен за счет СТМ «Магнит Свежесть» и других, в том числе продукции собственного производства компании, локальных товаров, включая фермерские. Кроме традиционных позиций ассортимент увеличен экзотическими фруктами, ягодами, кулинарией, кросскатегорийным предложением, также расширено предложение диетических товаров и продуктов для сбалансированного питания. По всем категориям увеличен ассортимент в ценовых сегментах «средний» и «средний+». Сделан акцент на винах, которые подобраны, исходя из вкусов жителей столицы.

В магазине работает своя пекарня, установлена профессиональная кофемашина. Покупатели могут перекусить в кафе на 11 персон с бесплатным Wi-Fi. В ассортименте Eat&Go 100 наименований: выпечка, комбо-наборы, фреши.

Пространство магазина организовано с учетом целей посещения — сформированы три покупательских пути. Так, для регулярной закупки на всю семью покупатель может выстроить удобный маршрут через все категории товаров. Второй путь создан для любителей пробовать новинки и построен по маршруту интересных предложений в зоне «фреш», кофе, кондитерских изделий, готовой еды и завершается кассами самообслуживания. Третий вариант подойдет активным пользователям гаджетов, которые привыкли экономить время и покупать немного, он включает самые привлекательные предложения в зоне овощей и фруктов, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и напитки.

В магазине обновлено оборудование, используется максимум цифровых решений для помощи в покупках, сокращения времени на приобретение товаров и оптимизации рутинных процессов сотрудников. Впервые в сети установлены кассы-трансформеры, которые работают в двух режимах: как аппараты для самостоятельной оплаты и как привычные кассы с сотрудником. Это позволит избегать очередей и использовать нужный режим в зависимости от интенсивности трафика. LED-экраны в торговом зале транслируют полезный контент, также добавлены медиаполки, позволяющие сделать контакт с клиентами более интерактивным. Магазин полностью оснащен двухцветными электронными ценниками, за счет которых быстрее обновляются данные о товарах и экономится время персонала. Покупатели могут воспользоваться прайс-чеккерами, дисплеями на кассе, протестировать технологию оплаты, основанную на распознавании лица, а с помощью решения «МобиСкан» сканировать товары и быстро оплачивать их на кассах самообслуживания.

В магазине обновлены зонирование и дизайн, использованы комфортные цвета. Декоративные элементы вместо пластика изготовлены из картона и фанеры. Принципы стратегии устойчивого развития «Магнита» также учтены при создании новой концепции: например, установлены фандоматы — специальные устройства для сбора пластиковой упаковки — и отдельные станции по приему пластиковых крышечек и батареек.