«Магнит» открыл «Магнит go» в терминале аэроэкпресс

Розничная сеть открыла в терминале Аэроэкспресс Шереметьево киоск Магнит Go площадью 35 кв. м c самым популярным у посетителей ассортиментом, насчитывающим 500 товаров.

В ассортименте торговой точки представлены выпечка, кулинария, кофе, соки и другие напитки, йогурты, а также востребованные непродовольственные товары в дорогу: средства для личной гигиены, зарядные устройства для мобильных телефонов, зонты и другие. Ежедневный трафик объекта достигает нескольких сотен человек, а средний чек 155 руб.

Сейчас работают четыре киоска Магнит Go: три в Краснодаре и один в терминале Аэроэкспресс московского Шереметьево. Открытые ранее объекты демонстрируют хороший клиентский отклик за счет близкого местонахождения к покупателям и устойчивого спроса на готовую еду с собой. Преимущества киосков: низкие инвестиции в запуск одного объекта, отсутствие федеральных конкурентов и каннибализации основных форматов компании.