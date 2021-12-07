+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» открыл «Магнит go» в терминале аэроэкпресс

Розничная сеть открыла в терминале Аэроэкспресс Шереметьево киоск Магнит Go площадью 35 кв. м c самым популярным у посетителей ассортиментом, насчитывающим 500 товаров.

В ассортименте торговой точки представлены выпечка, кулинария, кофе, соки и другие напитки, йогурты, а также востребованные непродовольственные товары в дорогу: средства для личной гигиены, зарядные устройства для мобильных телефонов, зонты и другие. Ежедневный трафик объекта достигает нескольких сотен человек, а средний чек 155 руб.

Сейчас работают четыре киоска Магнит Go: три в Краснодаре и один в терминале Аэроэкспресс московского Шереметьево. Открытые ранее объекты демонстрируют хороший клиентский отклик за счет близкого местонахождения к покупателям и устойчивого спроса на готовую еду с собой. Преимущества киосков: низкие инвестиции в запуск одного объекта, отсутствие федеральных конкурентов и каннибализации основных форматов компании.

«Мы продолжаем тестировать ультрамалые форматы, ориентированные на импульсный спрос и расположенные в местах с высоким трафиком. Мы хотим посмотреть, как киоск работает в аэропорту, насколько он будет востребован, и не исключаем открытия подобных торговых точек на других крупных транспортных объектах»
Олег Сиднин, операционный директор формата у дома розничной сети Магнит
Автор: Elvira
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

2 декабря / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо запускает новогоднюю благотворительную акцию «Шар добра»

М.Видео-Эльдорадо запускает новогоднюю благотворительную акцию «Шар добра»

Компания М.Видео-Эльдорадо в партнёрстве с фондом «Красивые дети в красивом мире» пятый год подряд проводит новогоднюю благотворительную акцию. Посетители магазинов обоих сетей могут приобрести один из шести вариантов праздничных картонных ёлочных игрушек – все вырученные средства ритейлер передаёт фонду «Красивые дети в красивом мире».

далее →

1 декабря / Комментарии
«Лента» тестирует формат гибридного гипермаркета

«Лента» тестирует формат гибридного гипермаркета

Компания «Лента» начала тестировать гибридную модель гипермаркетов, инфраструктуру которых используют для комплектации онлайн-заказов.

далее →

30 ноября / Комментарии
Более 18 000 детей получат новогодние подарки благодаря акции «Лента добрых дел»

Более 18 000 детей получат новогодние подарки благодаря акции «Лента добрых дел»

Компания «Лента» объявляет о старте новогодней благотворительной акции «Лента добрых дел», благодаря которой подарки получат 18 200 воспитанников 258 социальных учреждений во всех городах присутствия компании.

далее →

30 ноября / Комментарии
В компании METRO изучили, как изменилось поведение потребителей за 20 лет

В компании METRO изучили, как изменилось поведение потребителей за 20 лет

К 20-летию компании METRO вместе с исследовательским агентством Research Me провели всероссийский опрос, в котором узнали, как изменился рацион россиян и покупки продуктов за последние 20 лет. Аналитики исследовали предпочтения жителей старше 45 лет с 2000 по 2021 и рацион россиян возрастом от 20 лет за последнее десятилетие.

далее →

30 ноября / Комментарии
«Магнит» завезет живые сосны почти на всю географию сети

«Магнит» завезет живые сосны почти на всю географию сети

«Магнит» с 15 декабря предложит покупателям живые российские сосны более чем в 450 магазинах крупных форматов, чтобы удовлетворить выросший спрос на доступные отечественные новогодние деревья. В прошлом году розничная сеть реализовывала сосны на ограниченной географии – в Краснодарском крае.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!